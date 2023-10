Dueles Israel

Esta es una columna diferente, una que jamás hubiera querido escribir. Israel -mi pueblo- está en guerra. En guerra con unos terroristas desalmados e inhumanos de Hamás. El sábado entraron al Festival Tribe of Nova, que se celebraba cerca del kibutz Reim, y cercaron a los que estaban disfrutando del concierto para que no tuvieran escapatoria. De la manera más vil empezaron a disparar, asesinando a cientos y secuestrando a otros. Fue tan horripilante la escena que cientos de videos se hicieron virales en internet. El más enigmático siendo el de una joven llamada Noa, quien es secuestrada por varios hombres en una moto y quien desesperadamente pide que no se la lleven. Hay videos de sobrevivientes del festival quienes narran historias desgarradoras de cómo tuvieron que esconderse debajo de los cuerpos de sus amigos muertos para poder sobrevivir y que no los asesinaran.

Desde el primer ataque en adelante, la situación se ha tornado en una arremetida de una magnitud incalculable. Hamás ha lanzado miles de cohetes a diferentes ciudades de Israel y ha perpetrado ataques por tierra con una sevicia y crueldad que no tiene nombre. Violando y asesinando a cientos de hombres, ancianos, mujeres y niños, y exhibiéndolos como un trofeo por las calles de Gaza. El día de hoy el ejército israelí encontró 40 bebes decapitados en Kfar Aza. Hay cientos de llamadas de padres con sus hijos en los que les dicen que militantes de Hamás les han disparado y que saben que los van a asesinar, luego la llamada se corta, se oyen unos disparos y queda claro que les han quitado la vida.

Es desgarrador pensar por lo que está pasando Israel y el nivel de maldad que tiene el grupo terrorista Hamás, quien ya ha asesinado más de 1000 israelís en los últimos 4 días. Como si fuera poco todo el daño desproporcionado que han causado a miles de personas y a sus familias, su salvajismo llega a tan alto nivel que han dicho que en los próximos días publicarán -vía las redes sociales- el asesinato de cada uno de los rehenes que tienen en su poder tal y como lo hizo el grupo terrorista Isis.

Los días no parecen tener fin, la incertidumbre es abismal; como judíos en todos los países del mundo estamos sufriendo con Israel, y como judía-colombiana es totalmente lamentable y doloroso tener que lidiar con un presidente que apoya a un grupo terrorista y que se lo hace saber a sus ciudadanos sin tapujo alguno vía las redes sociales. Gracias a esto, los judíos colombianos estamos obligados a sufrir por partida doble. Gracias a los mensajes de nuestro presidente, la embajada de Israel fue violentada, un acto de suprema preocupación para la comunidad judía en Colombia. En todos los gobiernos anteriores, la comunidad judía ha tenido una excelente relación con el gobierno y siempre se ha sentido segura. Lastimosamente, lo menos que nos sentimos en este momento como comunidad es seguros y se lo debemos al presidente, que a través de sus trinos no solo apoya criminales, sino también incita al odio.

Entre tanta inhumanidad y atrocidad hay que recalcar que lo realmente mágico y excepcional del pueblo judío es que somos un pueblo extremadamente unido. Sin importar el lugar en donde estemos, siempre nos apoyamos los unos a los otros. Es un sentimiento de unión que sobrepasa países y fronteras, y tengo la seguridad que al igual que todas las guerras anteriores, Israel ganará y triunfará el bien sobre el mal. Las personas solo tienen que cuestionarse si apoyarán al Estado de Israel, única democracia del Medio Oriente, o ¿apoyarán a un grupo terrorista que asesina, viola y decapita? No hay blancos o negros y la respuesta es muy fácil. Ojalá al cuestionarse decidan estar del lado correcto de la historia.

Quiero darle un agradecimiento especial a todos aquellos periodistas y columnistas de diferentes medios de comunicación, a varios políticos y personas de diferentes gremios que se han tomado la causa como propia para dejar un precedente ante la prensa de que no todo Colombia tiene los mismos ideales que el presidente Petro, y a todos aquellos que han mostrado su solidaridad con Israel.

“Nosotros decimos “paz” y el eco nos vuelve del otro lado diciéndonos “guerra””. -Golda Meir