Duver Dicson Vargas Rojas fue interventor en un hospital en Valledupar y en otro de un pueblo de Sucre. Es obvio que no tiene experiencia para ser interventor de EPS Sanitas. En el caso de López y Vargas, es evidente la irresponsabilidad del Gobierno, aun si Duver Dicson Vargas por pura casualidad no resulta también pillo. Si alguien piensa que un ilustre desconocido como Duver Dicson Vargas puede administrar la EPS mejor que sus dueños españoles, es porque cree en pajaritos de oro. Es como si Gustavo Petro retira al presidente de Bancolombia y nombra en la presidencia del banco al director de una agencia de Bancolombia en el Putumayo. Si fuera así de fácil poner en la cabeza de una organización grande y compleja a cualquier ignoto personaje, no existirían las firmas cazatalentos. La inexperiencia de Vargas va a degenerar en decisiones fatales para los afiliados de Sanitas. Este aparecido no tiene experiencia en el ramo de seguros y todas las EPS son aseguradoras. Que Duver Dicson Vargas haya aceptado un cargo para el cual no está capacitado muestra además que no es una persona seria.