Ejercer el voto

En los últimos días, el Centro Nacional de Consultoría realizó la encuesta más reciente de las elecciones presidenciales para SEMANA. Petro se perfila con el 38 % de los votos; Federico Gutiérrez, con el 23,8 %; Rodolfo Hernández, con el 9,6 %; Sergio Fajardo, con el 7,2 %; Ingrid Betancourt, con el 0,9 %; John Milton Rodríguez también tendría 0,9 %; Luis Pérez, el 0,4 % y Enrique Gómez, el 0,3 %. El voto en blanco el 7,6 %, el 2,1 % no quiere votar por ninguno y el 8,8 % no sabe o no responde.

En el panorama de una segunda vuelta entre Petro y Fico, Petro tendría el 44,8 % y Fico tendría el 36,9 %, el voto en blanco tendría el 5,2 %, el 8 % no votaría por ninguno de los dos, el 5,1 % no sabe/no responde. Si la segunda vuelta fuera entre Petro y Fajardo, Petro tendría 43,4 % y Fajardo 35,8 %. En un escenario entre Petro y Rodolfo Hernández, Petro tendría 44,1 % y Hernández 34,1 %. Si Petro e Ingrid se enfrentaran, Petro tendría 46,9 % y Betancourt 23,2 %.

Dados los resultados, en la primera vuelta, habría 7,6 % del voto en blanco, 2,1 % que no quiere votar por ninguno, y 8,8 % que no sabe/no responde. Es un porcentaje muy alto de votantes indecisos a quienes no les convence ningún candidato, y algunos que prefieren el voto en blanco. Es el momento ideal para que los candidatos hagan campaña y convenzan a estos ciudadanos de votar por ellos.

Los ciudadanos deben tener en cuenta las propuestas de gobierno de cada candidato y de su fórmula vicepresidencial y votar por el que más les convenga. Para hacer memoria, aquí tres grandes propuestas de los cuatro candidatos favoritos: en cuanto a las pensiones, Fico propone crear un sistema integral de protección a la vejez para que los adultos mayores que hoy no tienen pensión puedan entrar a un ingreso mínimo vitalicio; propone no subir la edad para pensionarse, y dice que: “Los subsidios deben ir a las pensiones más bajas no a las altas, y ahí es donde se tiene que dar una modificación”.

Petro propone ejecutar una reforma pensional en la cual las cotizaciones para ahorro individual se consignen en un fondo público, en el que los aportes de los trabajadores se usen para la mensualidad de los pensionados. Fajardo propone no cambiar la edad de la pensión y entregaría 500.000 pesos a los adultos mayores de 65 años; Rodolfo Hernández quiere garantizar la renta mínima a todos los colombianos, por lo que propone un bono mensual de 500.000 para los que no la tengan.

La discusión por la exploración de petróleo también ha dado mucho de qué hablar entre los candidatos presidenciales. Petro propone acabar con la exploración petrolera; Fajardo seguiría con la exploración de petróleo sin hacer fracking, y Rodolfo Hernández haría unos pilotos sobre la posibilidad de implementar el fracking en el país.

En cuanto a la reforma tributaria, Fajardo propone una reforma tributaria de 33 billones de pesos; Petro plantea abolir la reforma tributaria de 2019; Fico no está cerrado a la posibilidad de una reforma tributaria, y Hernández no implementaría una reforma tributaria.

Los ciudadanos debemos preguntarnos si queremos que nuestras pensiones por las que hemos trabajado toda la vida vayan a un fondo público. ¿Sí estamos de acuerdo con acabar la exploración de petróleo, lo que le costaría al país y a sus ciudadanos sumas altísimas de dinero? ¿Qué opciones son viables para el país? No dejemos que nos vendan escenarios utópicos poco viables que después no se van a poder realizar.

Escuche, infórmese y vote. Vote por el que más lo convenza, pero vote por alguno. Los candidatos tienen una tarea muy importante y es hacer que los ciudadanos indecisos y los que quieren votar en blanco voten por alguno de ellos. Todavía tienen un margen de crecimiento alto y está en ellos y en sus campañas persuadir a los votantes.

Estamos en un momento crítico y decisivo para el país en el que cada voto cuenta. No deje que el suyo sea la excepción. Como dijo el crítico de teatro y editor George Jean Nathan: “Los malos gobernantes son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan”.