El aborto de Petro

La controversial decisión de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en Colombia obligó a todos los candidatos y precandidatos a la presidencia a pronunciarse, pero ninguna reacción fue más esperada que la de Gustavo Petro, no solamente porque ha ocupado por varios meses el primer lugar en intención de voto en todas las encuestas, sino porque desde sus tiempos de congresista venía promoviendo la visión de “aborto cero”, que a todas luces va en contravía del fallo de esta semana.

Ya como candidato presidencial dijo el año pasado: “El aborto no es positivo ni hay que estimularlo, pero eso no implica criminalizar a las mujeres en ese camino, si usted criminaliza a la mujer no está logrando una sociedad de aborto cero”.

Sin embargo, oportunistamente, ayer tuiteó tras conocer la decisión de la Corte: “Felicito a las mujeres que libraron la lucha contra la criminalización del aborto que las criminalizaba y las mataba a ellas. De ellas es su triunfo. El empoderamiento de la mujer que surge de aquí, la educación sexual y las libertades son mejor camino para proteger la vida”.

La reacción del líder de la Colombia Humana también era esperada porque buena parte de su narrativa de campaña se ha basado en la dicotomía muerte-vida, autoungiéndose —poco a poco— como el candidato “provida”. Recordemos, por ejemplo, que en el nefasto paro nacional del año pasado, dijo que los estudiantes representaban y defendían la vida, mientras que el Esmad y la Policía eran la opresión, la violencia, e incluso, “la muerte”. Y, en otro frente, en el del modelo económico, ha expresado que “así como una economía para la vida priorizaría el agua… el proyecto político del uribismo, igual que el de Santos y Pastrana prioriza el carbón y el petróleo: una economía de ´muerte´”.

Difícil entonces imaginar que el candidato “provida” respalde el aborto. Por ello no cabe duda de que “aborto cero” es una clara expresión de la oposición a la práctica del aborto del candidato que lidera las encuestas a la presidencia. “Aborto cero” diáfanamente es el fin y el empoderamiento de la mujer, el medio, según ha explicado Petro. Empoderamiento que, de acuerdo con el petrismo, se alcanza mediante la educación sexual y el uso de las tecnologías. En otras palabras, Petro rechaza la represión o criminalización como medio, pero no apoya de fondo el aborto.

Entonces, ¿por qué celebró ayer el candidato “provida” el fallo de la Corte? La respuesta es simple. Porque no quiere perder el apoyo de las mujeres. Porque necesita sus votos. Punto. Su progresismo se vuelve agua en el tema del aborto. Es claro. Petro trae una línea de pensamiento de oposición al aborto, la cual ha querido maquillar diciendo que “aborto cero” significa que la gestante debe recibir educación y apoyo del Estado para no abortar. Pero su trasfondo es claro: Petro no respalda el aborto.

Pero Petro es zorro. Juega con las palabras para acomodarse y no perder votos. Lo que celebró realmente es que la Corte no criminalice a las mujeres y las empodere, pero no celebró que las mujeres tengan libertad y autonomía sobre su cuerpo para abortar incluso en la semana 24. Petro ha eludido la discusión sobre el número de semanas porque en materia de aborto es un candidato conservador que no apoya ningún tipo de aborto que esté fuera de las tres causales que ya estaban establecidas.

Tenemos que reconocer que tanto con “aborto cero” y con su visión y compromiso “provida”, Petro configura un discurso coherente por la defensa de la vida. Pero él sabe que eso no encuadra con su supuesto progresismo que, en materia de aborto, respalda la autonomía y libertad de la mujer para decidir sobre su sexualidad y reproducción. Petro entonces no es tan progresista como quiere parecer, pero no quiere perder a todo el electorado progresista en el que entran mujeres que apoyan el aborto libre y la comunidad LGTBI. El líder de las encuestas es un progresista a medias, porque el progresista de tuétano promueve la legalización de los derechos prohibidos o muy restringidos.

En relación con la vida reproductiva, los progresistas de verdad defienden el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, aunque consideran que se debe evitar a través de la prevención (condón, píldora poscoital, etc.). Piensan que las relaciones sexuales no están ligadas necesariamente a las afectivas, por lo cual no condicionan la sexualidad al matrimonio. También consideran que la sexualidad es una realidad muy diversa y que se puede expresar de distintas maneras: homosexualidad, transexualidad y otras formas. Creen en la revolución sexual para liberar a las personas de la represión que se materializa en violencia y la discriminación en razón de la orientación sexual.

Así, tras el falso progresismo de Petro en relación con el aborto, surge la duda sobre su genuino respaldo a las demás causas progresistas en otras materias del debate de los derechos sexuales. Y, especialmente, queda la duda de qué hará realmente Petro si llega a la Casa de Nariño: ¿se quitará la máscara para apoyar el referendo anti-aborto que los sectores conservadores comenzaron a promover? O ¿facilitará la regulación pro-aborto hasta la semana 24?

Petro es consistente… cuando de crear incertidumbre se trata. Mientras tanto, la decisión de la Corte generó el escenario para que el electorado identifique a los verdaderos candidatos presidenciales progresistas. Son muy pocos.