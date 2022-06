El antipetrismo vencerá

Colombia ha dado un giro de 180 grados después del 29 de mayo en las elecciones presidenciales. Las urnas reflejaron que los colombianos son alérgicos al comunismo enviándole un mensaje contundente al candidato que representa las políticas fracasadas de Fidel Castro y Hugo Chávez, Gustavo Petro, quien ya se creía el ganador.

Su cuento del “cambio en primera” se lo aplastó el candidato que ellos ignoraron por completo por estar concentrados en uribizar, desprestigiar y acabar con Fico Gutiérrez -lo cual les funcionó muy bien-, mientras que Rodolfo Hernández tras bambalinas, sin salir a plaza pública y a punta de TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, avanzaba a pasos agigantados con la ayuda de varios influencers.

El mensaje enviado por 12′254.269 de colombianos (escrutinio final) al candidato y exguerrillero fue muy claro: le dijimos no a un gobierno populista, no al socialismo camuflado y la pobreza extrema, no a las mentiras y falsas promesas, no a la separación de las familias. Doce millones de colombianos le dijimos no a Gustavo Petro y a su “grupo político”, que más bien parece ser un grupo de recibo de personas de dudoso pasado y cuestionable proceder, ¿o les parece poco que en su “movimiento” llamado Pacto Histórico estén los peores narcoterroristas de nuestro país, que no han pagado un solo día de cárcel y que hoy viven en la impunidad gracias a un “acuerdo de paz”? ¿O también les parece poco que lo estén apoyando, y hayan hecho alianzas con bandidos del clan de alias La Gata y el parapolítico William Montes quien mandó varios afiles?

Y ni hablemos del Pacto de La Picota, donde el hermano de Petro en compañía de un personaje que trabaja en una ONG y experto en buscar falsos testimonios de exparamilitares extraditados, que se encuentran en cárceles federales de los Estados unidos, llegaron a La Picota con el cuento del “perdón social” -que no es más que impunidad a cambio de votos-, de varios alcaldes y gobernadores corruptos, parapolíticos y excongresistas, entre ellos Iván Moreno, quien se robó a Bogotá. ¿Ahora entienden por qué digo que no es un “grupo político” sino una organización de dudosa denominación? ¿Ustedes quieren que lo que queda de nuestro país caiga en manos de personas, que ya han demostrado su cuestionable proceder y antecedentes?

A todos esos personajes que se han unido al Pacto Histórico, los colombianos en las urnas les dijeron no. El mandato popular es claro y con esto nace con una fuerza incalculable el movimiento antipetrista para frenar la llegada de todos estos personajes de dudosa reputación a la Casa de Nariño. Ahora el nuevo muro de contención a la llegada del socialismo del siglo XXI serán esos más de 12 millones de colombianos que se pararon en el frente de batalla (las urnas) para defender con uñas y dientes la democracia y la libertad de un país, que está cansado de vivir en ese peligro y amenaza constante que significa la llegada de un Chávez a la Presidencia. Grábense esto muy bien: no queremos ser colonia cubana.

Al candidato y exguerrillero le va a quedar muy difícil el remontar esos 3′712.652 de votos de ventaja que da la suma de los votos de los otros candidatos, menos los votos de él.

Hay una consigna clara: el pueblo con su voto le dio una orden estricta a Rodolfo Hernández, Fico Gutiérrez, Sergio Fajardo, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez, y es el no permitir que nuestra patria caiga en las garras del peón de los Castro y Maduro -quienes acabaron con Cuba y con la Venezuela pujante y rica-, de Roy Barreras, Armando Benedetti, Piedad Córdoba, Iván Cepeda, entre otros. Los colombianos no quieren salir a recorrer a pie Suramérica para buscar un mejor porvenir, sabiendo que mal que bien teniendo una democracia sólida, pero imperfecta, todavía hay un país por el cual luchar.

¡No hay que bajar la guardia! Ya sabemos como opera la izquierda internacional. Ellos harán todo lo que esté a su alcance para lograr la joya de la corona. Utilizarán toda su artillería con su equipo de comunicaciones, medios, afines y sus influenciadores maltratadores que cuando ven que alguien no va de su línea acaban con su enemigo incluyendo sus familias. ¡Ojo!, ellos aplican a la perfección los 11 principios de la propaganda Nazi de Joseph Goebbels. Las fakes news son su fuerte y no tienen reparos en acabar con la reputación de cualquiera.

El antipetrismo vencerá. Esos 12 millones de patriotas y ese voto silencioso que muy bien saben aplicar los colombianos saldrán de nuevo a las urnas el 19 de junio, a defender su patria y serán los grandes ganadores de la jornada electoral. Cuidemos de nuestra democracia y libertad. Es lo más valioso que tenemos ¡Dios y patria siempre!