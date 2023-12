El asalto a la propiedad privada

La propiedad privada, así como los demás derechos consagrados en nuestra Constitución Política, goza de protección por parte del Estado, respeto hacia los demás miembros de la sociedad, limitaciones en el ámbito del estado de derecho o las normas jurídicas, responsabilidades y obligaciones de aquellos que la detentan y procedimientos legales para generar cambios en su contenido y alcance.

De acuerdo a lo anterior, la propiedad privada es en sí un derecho universal que comprende el compromiso estatal en su respeto y en la generación de condiciones para su goce y disfrute efectivo, claro está, con las limitaciones que a nivel legal recaigan sobre ella, tales como el pago de impuestos, las tasas de uso y cargos de servicios públicos, el respeto a los elementos ambientales, históricos, culturales y arquitectónicos, y la función social de la propiedad, entre otros.

A partir de la llegada del gobierno Petro el 7 de agosto de 2022, se marcó un hito histórico en la creciente tendencia en las cifras de invasión de predios y tierras destinados al uso agropecuario e industrial de la caña de azúcar, más precisamente en el Valle del Cauca y el departamento del Cauca. Como dato alarmante, se encuentra que en lo que va del año 2023 han sido asesinados cuatro trabajadores de ingenios azucareros.

El modus operandi de los grupos invasores consiste en ingresar a los predios con semovientes sin control sanitario. De ahí se desprenden múltiples afectaciones al medio ambiente, entre las que se cuentan la contaminación de las fuentes hídricas. Asimismo, los invasores recurren a la quema y tala indiscriminada de árboles y bosque ubicado en zonas de reserva forestal. Todo esto con el fin adicional de impedir el paso de la Fuerza Pública y controlar el acceso a las propiedades.

Ahora bien, es justo indicar que la problemática no es del todo reciente. Se reporta el inicio de este tipo de prácticas desde diciembre de 2014, con 200 hectáreas invadidas. Sin embargo, a la fecha se reportan una cifra equivalente a las 7.513 hectáreas afectadas y un número aproximado de 73 predios invadidos. En 5.031 de las hectáreas invadidas no se puede adelantar ninguna actividad productiva. Como dato adicional, la población trabajadora y las comunidades que viven en el sector son víctimas constantes de amenazas y afectaciones a la vida, tranquilidad y seguridad. Son víctimas de asesinatos, atentados, agresiones, amenazas, secuestros y extorsiones.

Desde el Ministerio de Justicia, impulsé la Ley 2197 de 2022 “por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”, donde se incluyó el artículo 264A, el cual tipificó la conducta de “Avasallamiento de bien inmueble”. Su propósito era prevenir la conducta de invasión de predios y dotar de mejores herramientas a las autoridades para contrarrestar los efectos nocivos de este tipo de actuaciones que atenten contra los derechos y libertades de los habitantes del territorio nacional. Sin embargo, la Corte Constitucional, de manera desafortunada, valoró que esta disposición no superaba el test de necesidad y la declaró inexequible.

Este desatinado mensaje, de la mano con la política del actual gobierno que guarda silencio cómplice respecto a las actuaciones de los invasores de tierras y su mal pretendida reivindicación de derechos ancestrales, ha aumentado exponencialmente este fenómeno, al punto que las autoridades del orden han quedado reducidas a que su actuación sea puramente mediadora, dejando desprotegidos de forma absoluta los derechos a la vida, integridad y empleos de los trabajadores de la agroindustria de la caña, un sector que genera cerca de 50.000 empleos en la región y que es soporte de igual número de familias.

Además de los cuatro trabajadores agrícolas asesinados en el norte del Cauca, nueve han sido heridos con arma de fuego y cinco más secuestrados. Asimismo, se generan afectaciones al derecho a la propiedad privada y a la libre empresa, sin que se vislumbre una solución eficaz más allá de la simbólica “Mesa de Diálogo en el Norte del Cauca”, instalada a través de la Resolución 1691 de octubre de 2022, que pese a sus esfuerzos no ha concretado soluciones a las invasiones preexistentes y la contención frente a las amenazas continuas por los invasores de tierras.

El derecho de ciertas comunidades, así como los derechos de los trabajadores y propietarios de las tierras, no es absoluto. Todos estos encuentran límites en el estado de derecho, en principios y valores tales como la dignidad humana, la propiedad privada, la libre empresa y el trabajo. No se puede pretender “revindicar” una causa a sacrificio de otra. El problema de la tierra, su tenencia, titularidad, explotación y uso no puede depender de lo fuerte o violento que sea el pretendiente. Es en el marco de la institucionalidad y los procedimientos legales donde deben generarse los ajustes necesarios para el cumplimiento de su función social.

Hay que advertir el riesgo inherente a la inoperancia del Estado frente a las invasiones a la propiedad privada, por vía que resulte declarado responsable administrativa y extracontractualmente por la desprotección a los intereses jurídicos legítimos de los titulares del derecho de dominio.

Adenda: Seguimos a la espera de los prolíficos resultados de la Justicia Especial de Paz en la declaración de responsabilidad de los delitos atroces de las FARC, hoy Comunes, y la tan anhelada reparación a las víctimas. No es admisible que el presupuesto de la Nación siga reparando víctimas, mientras la JEP recicla declaraciones carentes de sentido por parte de paramilitares en cárceles de EE. UU.