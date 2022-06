El ataque más rastrero de toda la campaña

No se puede pasar por alto, ha sido el episodio más vomitivo de toda la campaña. Un ataque digno de mentes retorcidas que sobrepasaron kilómetros la frontera ética con tal de alcanzar el poder.

Lo que uno habría esperado es que El Espectador pidiera a un instigador de la patraña su salida del periódico por dignidad. Cano, el director, dijo que consideraron la columna “baja y ruin”, que “algunos hechosse acercaban a la calumnia”. Y la publicaron por respeto a la libertad de expresión.

Pero esa columna infame, repudiable, sobre la hija de Rodolfo Hernández, hiede a odio, a irresponsabilidad y carece de honestidad profesional. Algo tan rastrero no se puede disipar con la explicación desvergonzada, cínica, del autor. Alega que la escribió “llevado por la calentura de una campaña electoral virulenta”.

La excusa no solo lo denigra, sino que insulta la inteligencia colectiva. Porque fue un acto premeditado, frío y turbio. Lo prueba el trino que envió Jorge Gómez Pinilla el martes 14 en la tarde para generar expectativa nacional:

“Me acaba de llamar el @ingrodolfohdez para preguntarme si yo tengo pruebas de lo que voy a publicar mañana en @elespectador, titulado ‘La hija de Rodolfo y el hospital psiquiátrico’. Le he respondido que si no tuviera pruebas, no lo podría publicar. Lo noté preocupado”.

La última frase es demoledora. “Lo noté preocupado” sería digno de figurar en los manuales de “Cómo aniquilar al rival”. Porque eso ya no es periodismo, sino propaganda electorera. Pretende que los lectores adviertan que el adversario de Gustavo Petro temía quedar al descubierto, que todo el país descubriría que su hija no estaba ni secuestrada ni desaparecida, que él había engañado a Colombia para suscitar lástima.

Por tanto, nada de calenturas. El señor Gómez Pinilla resultó tan abyecto como el asesor Sebastián Guanumen, que sugería enlodar a Fico presentándole como un “depravado”. No duden de que, si gana Petro, harán lo mismo con sus opositores (ellos los matriculan de “enemigo”) cuando quieran desacreditarlos.Por los ‘petrovideos’ conocimos el consejo de Guanumen: “Hay que atacar con la desaparición o muerte de su hija, movamos la emoción de la gente, digamos que está viva, que Rodolfico la tenía secuestrada para ganar votos, recuerden que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad”.

Y le salió bien la jugada por unos días. Algunos hicieron público, como gran chiva, la cédula de Juliana Hernández, los documentos que acreditaban que era propietaria de un apartamento, sugiriendo que seguía viva. La bola de nieve iba creciendo a tal punto que el ELN, que respalda a Petro, emitió un comunicado falaz asegurando que nada tuvieron que ver con el plagio.

Entusiasmados porque creyeron que la basura sepultaría a Rodolfo Hernández, un tal Levy Rincón, oráculo de la extrema izquierda, difundió una pieza que merece un lugar de honor en el estercolero social:

“Rodolfo se fue a Miami a intentar arreglar el mierdero tan hijoeputa que se le va a venir cuando todo el país se dé cuenta que se inventó el secuestro de la hija. Un pedazo de mierda es lo que es ese malparido criminal”.

Me tomé la molestia de meterme en la alcantarilla tuitera para ver los mensajes relativos a Juliana y buena parte tenía un lenguaje similar. La “guanumenada” salía tal y como soñaban, funcionaba la máxima de “calumnia que algo queda”. Mucho petrista alegaba que todo era cierto, que a Gómez Pinilla lo presionaron para retractarse.

Es evidente que los colegas que se sumaron al matoneo y muchos de quienes participaron en la pedrea no imaginan el horror de tener un desaparecido en la familia. En mis 20 años en la Fundación País Libre, que luchaba contra el secuestro, aprendí las aristas de lo que considero la peor tragedia que existe.

Escojan a un hijo, un sobrino, un nieto, mírenlo a la cara y piensen que les dice “ya vuelvo”, y nunca más tienen noticias suyas. Lo buscan por todas partes durante días, semanas, años. Cada vez que suena el timbre a la hora que acostumbraba a llegar, se dice por fin regresa a casa, sabía que volvería. Pero abre la puerta y es otra persona.

Recuerdo una mujer que dejaba comida lista porque ese día tenía el pálpito de que su esposo llegaba. Y habían pasado 15 años. O aquella madre que vino desde los Emiratos Árabes, donde residía, para comprobar si su hijo, secuestrado por el ELN, era el mismo que aparecía en una foto de guerrilleros que vio en SEMANA por internet. Julia también podría contar cómo sigue buscando su adorado hijo, unos días lo imagina vivo y otros se resigna a que aparezcan sus restos. Idéntico a lo que siente Blanca con su hija del alma, que los paramilitares desaparecieron en Guaduas.

Ni hablar de las disputas familiares para declararlo muerto. Unos lo consideran una traición, una manera cómoda de dejar de buscarlo. Otros, un paso necesario para cerrar el duelo. Aunque es una herida que jamás deja de supurar. Porque sin unos huesos que enterrar, la esperanza de que asome por la puerta siempre permanece viva.

Alguien en el Pacto Histórico tendrá que poner freno a tanta infamia.