El calentamiento global con cabeza fría

El calentamiento global es tan real, tan apremiante y con implicaciones tan complejas que nos impone la responsabilidad de debatirlo racionalmente desde la ciencia, los datos y los expertos, para que estos guíen la discusión y ahuyentemos las posiciones fundamentalistas que secuestran la razón y politizan una importante lucha.

Revisemos algunos datos sobre el tema:

El calentamiento global se acelera de manera exponencial, por la acción del hombre. Mediante nuestras acciones (causas antropogénicas) liberamos cada vez más gases efecto invernadero al ambiente y este no tiene la capacidad de seguirlo absorbiendo. Estos gases absorben luz y atrapan el calor en nuestra atmósfera (funcionan como un invernadero de plantas; por ende su nombre). Esos grados adicionales de temperatura son los que harán desaparecer mucha de la flora y la fauna del planeta, incluyendo la raza humana.

El planeta Tierra no se acabará por el calentamiento global: persistirá a pesar de este fenómeno y será absorbido por el sol en más de siete mil millones de años. Lo que ocurrirá, si los mayores emisores del planeta no revierten la tendencia drásticamente, es que la humanidad y la naturaleza, como las reconocemos hoy, llegarán a su fin mucho antes de lo pronosticado. Muchas personas morirán, otras mutarán a condiciones de vida impensables bajo los estándares actuales y algunos pocos lograrán adaptarse gracias a la tecnología. ¡Será una lucha por la supervivencia durante varias generaciones!

Entre las causas hablamos poco del estallido poblacional del último siglo y el hecho de que el mundo no estaba preparado para albergar a ocho mil millones de seres humanos. No solo emitimos más CO2, sino que degradamos nuestro planeta, al no haber podido encontrar el balance necesario.

Las emisiones de CO2 de Colombia son insignificantes tanto en términos totales, como cuando lo dividimos por habitante. No representamos ni el .06 % de las emisiones globales de CO2. Nuestro aporte per cápita es de 1.6 toneladas de CO2 al año. Los que más aportan son, por ejemplo: Estados Unidos, que emite 15 % del total de CO2, y 15 toneladas por habitante, casi 10 veces más que nosotros; Europa, responsable de casi el 10 % de emisiones totales del planeta; China, que representa 27 % de las emisiones globales y nueve toneladas por habitante. Este es el mayor emisor y el que más ha aumentado sus emisiones en las últimas décadas; India, con altas emisiones totales pero muy bajas per cápita; Rusia, que tiene altas emisiones totales y per cápita; Trinidad y Tobago, que a pesar de ser un pequeño país de 1.5 millones de habitantes, tiene el tercer PIB per cápita más alto de América. Allí hay pocas emisiones totales y muy altas per persona, debido a una economía intensiva en petróleo y petroquímica.

Nuestra responsabilidad es hacer causa común con la mayoría del mundo y obligar a estos territorios a cambiar sus patrones de emisiones. Ellos tienen que parecerse más a Colombia en materia de emisiones per cápita y nosotros debemos aprender de algunos de ellos en temas como la minería responsable y las nuevas tecnologías de construcción y captura de CO2. Así podremos tener un crecimiento industrial sostenible sin sacrificar empleo y la lucha contra la pobreza.

La responsabilidad de Colombia, particularmente, es CUIDAR su biodiversidad, su patrimonio verde. Será fuente de empleo, vida e ingresos a futuro. Eso hay que lograrlo limitando la tala indiscriminada de bosques nativos y secundarios para: la agricultura, la minería ilegal o mal hecha y los cultivos ilícitos.

En los países con los estándares medioambientales más estrictos del mundo hay ejemplos sobre cómo la minería, la agricultura e inclusive las actividades pecuarias pueden ayudar a proteger los territorios, exigiéndoles la obligación de cuidar y velar por las zonas donde se les entreguen títulos mineros y, al mismo tiempo, destinando regalías para el cuidado del medio ambiente. Si lo hacemos bien generaremos un círculo virtuoso que nos dará recursos y empleo mientras cuidamos nuestra flora y fauna.

Aunque lo hemos escuchado mucho, la Amazonía no es el “pulmón del mundo”, pues debido a la alta biodiversidad que alberga consume la mayoría del oxígeno que produce. Es, eso sí, un gran creador de humedad y lluvias, que lleva extraordinarias cantidades de agua sobre vientos que se forman sobre las copas de los árboles de la densa selva. A este fenómeno se le llama Ríos Voladores. Además, es un gran contribuyente a la absorción del CO2. Albergar una de las mayores fuentes de biodiversidad, producir las lluvias que bañan este hemisferio y capturar el CO2 del planeta hacen que toda nuestra selva tropical sea invaluable para el futuro del medio ambiente.

¿Cuáles son los mayores generadores de oxígeno y al mismo tiempo absorben la mayor cantidad de CO2? Los océanos, así que debemos pensar dos veces cuando vertimos aceite usado por el lavaplatos o arrojamos botellas de plástico a una fuente de agua. El problema no es usar el agua para consumo, agricultura u otros fines con responsabilidad, ya que esta se reincorpora a cauces de ríos u otras fuentes; el problema es contaminarla y no disponer de ella de manera sostenible.