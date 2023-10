El cáncer de Colombia

El mercado, aquel mecanismo que le permite a quien recibe un bien o servicio escoger la mejor opción disponible, muchas veces necesita regulación. Resulta que en ciertas situaciones el mercado puede ser acorralado debido a que los proveedores de bienes y servicios coartan su alcance y dejan al consumidor en una situación en que no pueden escoger lo mejor para ellos.

La democracia en teoría es un mecanismo de mercado. En los comicios, los diferentes candidatos se ofrecen como producto para un puesto y los electores escogen al que consideran su mejor opción. Pueden escoger bien o mal según alguno, pero lo hacen según su propio criterio.

Sin embargo, en las elecciones existen muchos factores que requieren intervenir para garantizar que funcionen como un mercado libre. No puede para esto haber fraude en el conteo de votos, se debe permitir que todos los ciudadanos voten libremente y no restringidos por terceros y, por último, que no vendan su voto.

Hoy, estos tres supuestos que hacen que las elecciones sean libres no se cumplen, y se requiere la intervención decidida del Estado con el fin de garantizar que los colombianos escojan a quienes creen pueden garantizarles un mejor futuro.

La práctica de fraude en el conteo de votos es de pronto la menos pronunciada de las tres. Si bien muchos de los perdedores en las elecciones arguyen que hubo fraude en el conteo, este fenómeno no es, por ahora, muy esparcido en Colombia. Ejemplos como los de Venezuela nos recuerdan, sin embargo, que existe un peligro latente de que las elecciones sean falseadas, especialmente con el voto digital, ya que sus resultados pueden modificarse masivamente.

El segundo factor, que los ciudadanos voten libremente, no se cumple en muchas regiones de Colombia donde la presencia del Estado es deficiente. La influencia de los grupos al margen de la ley, que son aquellos que participan por definición en la economía informal como el narcotráfico y la minería, hace que a los pobladores de estas regiones los obliguen forzar por ciertos candidatos. No solo los ciudadanos no pueden votar libremente, sino que el sesgo en la votación es por aquellos candidatos que defienden este cáncer de la sociedad.

El sesgo hacia la economía no solo informal sino criminal que trae este fenómeno es además el principal instigador de violencia en el país, ya que los arreglos de cuenta en este espacio no se hacen ante un juez sino con armas de fuego. Es como si los grupos al margen de la ley actuaran de la misma forma que los clanes electorales, pero con como retorno, no la contratación, sino la vista gorda a sus actividades.

El tercer factor es tal vez el que más daño le ha hecho a Colombia. Dadas las necesidades económicas de muchos compatriotas, existen verdades empresas electorales a lo largo y ancho del país que ven la política como un negocio. Invierten en conseguir votos para elegirse en cargos de elección popular para después, por medio de la contratación estatal, recuperar su inversión y hacer dinero con creces.

La solución a este último problema requiere de voluntad política que, dado que los que controlan sus hilos también controlan al Estado, pocas veces se ven. Los organismos de control son supremamente ineficientes y politizados, como lo demostró el caso Odebrecht, con respecto a los dineros recibidos por la campaña del nobel presidente Santos, y a pesar de que trancan los excesos, como en el caso de las exportaciones de cocaína, la mayoría del dinero corona en manos de estos criminales.

La evidencia de la existencia de estas mafias electorales es contundente. Aida Merlano, el clan Aguilar, los Moreno Rojas, los Gnecco, Caicedo en Santa Marta, entre muchos, muchísimos otros, mantienen el control sobre el presupuesto público de las regiones, mientras las declaraciones de Nicolás Petro, Armando Benedetti y las investigaciones sobre el clan Torres demuestran que las prácticas se reputen a nivel central.

Este fenómeno electoral se incrementa día tras día con el aumento de los recursos administrados por el Estado (que desde la desafortunada constitución del 91 creció del 17.7 % al 34.4 % del producto interno bruto), aumentando el tamaño del plato de comida administrado por los emprendimientos electorales.

Estas prácticas electorales, el fraude en el conteo de votos, la coerción al voto libre y la compra de estos solo se logrará en la medida que se disminuya el tamaño del Estado y se limiten los fondos que administra, a costa de mayor riqueza administrada por la población y el sector privado. Sin racionar esa gasolina, los recursos de la economía no serán invertidos eficientemente y la pobreza seguirá afectando a gran parte de los colombianos. A pesar de que los organismos de control funcionen en manos de personas responsables, demasiados actos de corrupción pasan por debajo de su vista; tal como con las exportaciones de coca, bastante se decomisa, pero es mucho más lo que logra pasar al otro lado.

A las elecciones del próximo 29 de octubre se presentan múltiples candidatos que hacen parte de estas empresas electorales. Está en nosotros empezar a derrotar esas prácticas desde las urnas.