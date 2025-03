El caso Uribe: la justicia al banquillo

En el juicio del expresidente Uribe ha pasado algo inesperado: para la opinión pública es ahora la justicia la que está en el banquillo, no el acusado. Solo en los últimos ocho días hemos visto que los testigos Monsalve, Cepeda y Deyanira Gómez, han sufrido una pérdida irreparable de su memoria. Cepeda hace señas a Deyanira para que las versiones cuadren; Deyanira tapa su cámara en plena deposición, Monsalve voltea a mirar ansioso a un guardián del Inpec ubicado cerca a él, que saca un celular al cual ha llegado un mensaje para transmitirle, pero cuando no le pueden soplar y la memoria; vuelve, mete la pata y reconoce que la magistrada Sandra Yepes sabía de la existencia del reloj espía antes de que fuera entregado a la Corte Suprema como supuesta prueba, algo que la magistrada oculto. Y súmele el comportamiento de la fiscal y la juez: la primera deja caer furtivamente un papel que recoge el abogado de Monsalve, y la segunda le impone un ritmo frenético al proceso, violando permanentemente las garantías del acusado para agotar un trámite que se interpone en su decisión ya dictada por sus prejuicios políticos de un fallo condenatorio. Y todo esto ha quedado en cámara. Un montaje grotesco, un espectáculo bochornoso.

Un párrafo es insuficiente para resumir las irregularidades de 8 días de proceso. Para relatar todas las que han ocurrido en los años que lleva, desde que algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia se coludieron con Iván Cepeda para sacar del juego político al expresidente Uribe, se necesitarían tomos completos. Ya es muy claro que en este juicio no se pudo demostrar la culpabilidad del expresidente Uribe, por la simple razón de que no hay una sola prueba que lo incrimine. Sin embargo, lo que sí se ha podido demostrar con suficientes pruebas es el nivel de corrupción al que ha llegado nuestra justicia.

Es tan burdo el montaje, y tan palmaria la ausencia de pruebas, que no existe ni siquiera una duda que pudiera llevar a sectores diferentes a los ya radicales de izquierda a sospechar la culpabilidad del expresidente Uribe. Por eso, un fallo condenatorio no le hará mella a su imagen política, de la misma manera como la condena proferida por la espuria justicia venezolana a la también jefe de la oposición, María Corina Machado, no menoscabo la suya. Al contrario, las injusticias crecen sus figuras. Mala noticia para el Gobierno Petro, que se aferra al clavo caliente de la condena de Uribe para mitigar ante la opinión el estruendoso fracaso de su gobierno. Si condenan a Uribe el daño es para Colombia, y es muy grave.