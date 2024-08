El club de los remadrugadores

Yo soy uno de esos afortunados que, al principio, cuando me empezó a pasar, sentí angustia y empecé a pensar que estaba mal en mi organismo o en la cabeza para que me estuviera pasando esa desgracia. Veía a las demás personas dormir plácidamente y me daba envidia. Hoy me veo completamente distinto: ya les contaré por qué.