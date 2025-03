“El delincuente va un paso adelante”, ¿y la justicia va en retroceso?

La frase no la dijo un tuitero indignado desde la Autopista Norte después de un fleteo. Ni un vendedor de jugos en TransMilenio. Ni el señor de la portería que anoche escuchó los gritos del vecino cuando le robaron el celular con arma blanca. No. Esa frase fue pronunciada, con naturalidad y resignación, por la mismísima ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en una entrevista en vivo a Juan Camilo Cortez de Noticias Caracol.

Crónica de una impotencia institucional

Contexto: Bogotá. Una banda de delincuentes conocida como Los Rolex había sido capturada con bombos y platillos. Mostraron las joyas recuperadas, los videos de los asaltos y las declaraciones heroicas de la Policía. Pero en marzo de 2025, varios de sus integrantes recuperaron la libertad. No por inocentes. Un juez no encontró que fueran un peligro para la sociedad. Un portazo a las víctimas. Un portazo a los investigadores. Y para rematar, los únicos investigados terminaron siendo ellos.

La reacción de la ministra no fue un llamado urgente a reformar el sistema judicial, ni una propuesta de ley, ni una solicitud para que se investigara al “juez”. Ni siquiera una disculpa pública. Fue esa frase, seca y pusilánime, que pasará a la historia: “El delincuente va un paso adelante de la justicia”.

Y ese es el problema. No que la ministra lo haya dicho. Sino que lo dijo como si fuera normal. Como si fuera inevitable.

Se narra el crimen, ¿pero no se combate?

Colombia no es un país inseguro. Es un país institucionalmente resignado.

Aquí se romantiza la impunidad como si fuera parte del paisaje. El preso no cumple condena: cumple agenda. Desde su celda ordena asesinatos, dirige redes de extorsión, hace llamadas más frecuentes que un ejecutivo de call center... Y sí, hasta jacuzzis hay en la cárcel de Buenaventura.

Ministros que daban miedo al crimen

Rodrigo Lara Bonilla no justificó la criminalidad: la denunció. La combatió con nombres propios. Le costó la vida.

Enrique Low Murtra no dijo que los criminales “iban adelante”. Dijo que había que meterlos a la cárcel sin tregua. También lo mataron.

Carlos Medellín se enfrentó a las mafias judiciales cuando el cartel de la toga aún no tenía nombre. Lo hicieron renunciar.

¿Dónde está la reforma judicial?

La ministra no miente cuando dice que el crimen va adelante. Pero sí yerra al no actuar. El sistema judicial colombiano tiene cifras de fracaso que serían impensables en cualquier democracia funcional.

Las cárceles son centros de operación criminal, no de rehabilitación.

¿Cuál es el plan?

La ministra habló. Pero no propuso nada. Ni una ley. Ni una alerta roja. Ni un decreto.

No se discutió si hay que modernizar el sistema penal, acelerar los procesos, recortar beneficios, aumentar jueces, bloquear celulares en las cárceles, crear megacárceles, aplicar justicia digital, invertir en inteligencia judicial o pedir ayuda internacional.

No hay plan. Solo hay excusas.

El día que la justicia se rindió

Quizá lo más doloroso no es lo que dijo, sino cómo lo dijo. Sin rabia. Sin vergüenza. Sin lucha. Como quien dice “hace calor en la Costa”, o “llueve en abril”.

Porque cuando el Estado acepta que ha perdido la batalla contra el crimen, lo que viene ya no es la inseguridad: es el caos.

No más frases. Más justicia

Colombia no necesita más frases. Necesita jueces que sentencien, cárceles que aíslen, fiscales que investiguen, policías que no vendan datos, ministros que reformen y gobiernos que no se resignen.