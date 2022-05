El derecho constitucional como historia: la trampa argumentativa de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el borrador de Dobbs

En los últimos días, se ha venido discutiendo intensamente el borrador de fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el caso Dobbs v. Jackson’s Women´s Health Organization. El borrador es noticia por dos razones: primero, porque es la primera vez en la historia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que se filtra el borrador de un fallo y, segundo, porque el borrador explícitamente dice que va a cambiar el precedente fijado por Roe vs. Wade en 1973 y desarrollado por el caso Planned Parenthood v. Casey en 1992.

Aunque en muchos sentidos este era un fallo que estaba “anunciado”, es decir, se esperaba que al cambiar la composición de la Corte se atacara el precedente fijado por Roe v. Wade, el contenido mismo de la sentencia era difícil de predecir. En un país cuyo derecho ha sido construido a través de las decisiones judiciales, cambiar un precedente produce zozobra. Poner en evidencia que la ideología de los magistrados define el rumbo del precedente y que definir esa ideología puede estar en manos de un solo presidente, produce desconsuelo.

Como han especulado algunos, puede ser que la descarada manera en la que el juez que escribió el borrador anuncia la derogatoria del precedente haya sido suficiente para inspirar incluso a uno de los jueces conservadores. El borrador propuesto por el magistrado Alito, en efecto, acusa a los jueces que fallaron Roe vs. Wade de haber falsificado la historia del derecho de los Estados Unidos usando escritos académicos amañados que se inventan un derecho que, según dice el borrador, no existe para los ciudadanos de los Estados Unidos.

Se trata ni más ni menos del derecho a la intimidad o privacidad con el que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha avanzado en la protección de derechos que nos parecen tan obvios a nosotros, como el de emplear anticonceptivos modernos (el caso de Griswold vs. Connecticticut, 1965) o casarse con personas de “distintas razas” (el caso de Loving vs. Virginia de 1967).

El magistrado Alito insiste en que la Constitución de los Estados Unidos solamente puede leerse como protegiendo derechos “innominados” cuando estos derechos tienen un fuerte respaldo en la historia del derecho de los Estados Unidos, y decide ir tan lejos como el siglo XIV en su exploración del tratamiento penal del aborto en el common law -nada dice de los derechos ancestrales del territorio, claro.

Al contrario de lo que había anunciado Roe vs. Wade, 1973, el magistrado concluye que el derecho de los Estados Unidos reiteradamente prohibió la terminación del embarazo después del “quickening” y señala que tal momento se entendía que ocurría entre las 15 y 20 semanas en distintos períodos históricos y para distintos autores. Al contrario de lo que señaló el caso de Planned Parenthood vs. Casey, 1992, no hay reflexión alguna sobre la dignidad de las mujeres y la importancia de que puedan tomar decisiones reproductivas para su pertenencia como ciudadanas plenas.

Si tuvo la razón la Corte que decidió a favor de Roe vs. Wade o tiene razón el magistrado Alito en su estudio histórico, seguramente será cuestión de intensos debates en los años por venir. Lo que queda claro es que esta Corte, en lugar de acudir a argumentos que reconocen las realidades de las mujeres en las sociedades contemporáneas, decide expulsar a las mujeres de nuevo del “contrato” que está a la base de la sociedad civil argumentando que no pueden tener más derechos que los que estén expresamente en el texto de la Constitución o son parte de la tradición jurídica de los Estados Unidos.

Hay que recordar que a pesar de una enorme movilización en torno a la enmienda de igualdad de derechos entre hombres y mujeres (conocida como ERA en inglés), esta no logró aprobarse. Luego las mujeres realmente no tienen “derechos” en la Constitución de los Estados Unidos. También hay que hacerse cargo de las enormes exclusiones que la historia del derecho de los Estados Unidos supuso para las mujeres: no podían tener propiedad, no podían acceder a múltiples empleos y oficios, no podían votar, entre otros. Así que, si el derecho constitucional se construye sobre esta base, no solamente las mujeres no tendrán derecho a terminar sus embarazos, no tendrán derechos reconocidos constitucionalmente.

Tampoco es que esta sea una novedad para las mujeres en los Estados Unidos. En 2000, en el caso United States vs. Morrison, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos había dejado sin vigencia la ley de violencia de género que había aprobado el Congreso en 1994. En esa ocasión, la Corte señaló que no era parte de las protecciones de la Constitución garantizar el acceso de las víctimas de género a la justicia. Por no ser un tema de relevancia federal y no encontrar sustento en ninguna cláusula de la Constitución, señaló la Corte, no podía implementarse la decisión del Congreso.

Este panorama de desprotección federal, sin embargo, contrasta con los generosos regímenes legales de algunos estados de la Unión. Las normativas desarrolladas por California para la protección de las mujeres frente al acoso sexual en el trabajo son el sueño de muchas feministas. La protección que ofrecen estados como Nueva York o Massachussets también son reconocidas como robustas por las mismas feministas que, en muchos casos, han sido autoras de las iniciativas y sus administradoras desde las burocracias. Esto mismo de seguro ocurrirá con el aborto: estados progresistas ofrecerán amplias libertades a sus mujeres y se verán liberadas de las rigideces que la legislación federal imponía, por ejemplo, al prohibir la financiación del aborto.

Frente a la preocupación de muchos con la abolición del precedente de aborto, yo creo que lo grave es lo que esto dice sobre las instituciones de los Estados Unidos y sobre su gobernabilidad como estado federal. Confío en que la sociedad civil, así como lo hizo con el tema de violencia de género, movilizará a sus autoridades locales para garantizar sus derechos.

A pesar de todas las noticias sobre las normativas que van a expedirse, no creo que ningún estado esté contemplando la penalización y mucho menos la penalización en todos los casos. Se discuten sanciones económicas y multas para los médicos y restricciones para las edades gestacionales avanzadas. Con la interrupción por medicamentos y todas las posibilidades de moverse adentro de la unión, la criminalización es un proyecto que ya no puede instalarse, ni siquiera en los estados más conservadores.

En muchos sentidos, es un gesto simbólico sobre el poder de la Corte y el desprecio a las mujeres. Los efectos culturales en la sociedad ya están arraigados y las prácticas de educación sexual y anticoncepción han reducido significativamente el uso del aborto. Esperemos que las feministas de ese país puedan seguirnos enseñando a construir localmente a pesar de las dificultades del contexto.