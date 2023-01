El desgaste del gobierno de Petro

La credibilidad del gobierno de Petro comenzó a desmoronarse, semana a semana, por cuenta de la pésima estrategia de comunicación del alto gabinete, piensan muchos. No tienen buenos asesores de imagen, comentan otros. No preparan los mensajes, indican también. ¡Discrepo totalmente! El problema del nuevo gobierno nacional no es de comunicación, sino de gestión. Desde el presidente hacia abajo, se instaló una cultura de gestión que mantendrá a sus altos funcionarios reculando, corrigiendo y tapando.

Empecemos por lo más importante. Petro encarna la más contundente muestra del presidencialismo retórico. Opera como un principado. Observa, analiza, conceptualiza y decide. Pero solo, aislado, abstraído, la mayoría de las veces. Abre la puerta o coge el teléfono y señala su visión a sus altos funcionarios. Y hasta ahí. No suele haber discusiones técnicas, jurídicas y a veces, ni políticas. No lleva el presidente esas ideas, -muchas de ellas buenas- a un consejo de ministros o a un comité técnico al que se le encargue la digestión y concreción de sus decisiones.

El perfil enigmático de Petro, su brillo ideológico -porque lo tiene- y su aislacionismo, producen en sus más altos funcionarios un efecto de reverencia irracional o ciega. Muy pocos o casi nadie lo controvierte, lo alerta o lo cuestiona sanamente. Lo que dice este presidente es palabra de Dios. Todos salen, tras oírlo, a replicar lo que dijo, a enriquecer el postulado recibido o a ejecutar la visión del jefe de Estado, sin reparar en las implicaciones con la profundidad que se requiere.

Y como nadie lo retroalimenta, salvo la Primera dama, -dicen en Palacio-, Petro vive convencido de la viabilidad de todo lo que se le ocurre. Tienen entonces sus ministros y sus altos consejeros una gran responsabilidad en el problema que está llevando al gobierno del cambio a un desgaste rápido y preocupante. Ni siquiera la vicepresidenta se anima a hacerle comentarios. Lo intentó hacer y salió regañada. Ahí tenemos entonces el segundo factor, Petro no escucha. El coctel por tanto es fatal: no lo retroalimentan y las pocas veces que su equipo cercano se atreve a hacerlo, el presidente no es receptivo.

Y para rematar, el Petro tranquilo, cadente, analítico y sensible que hemos sentido en los discursos, a puerta cerrada, en su privacidad y con el Twiter abierto, se convierte en un líder ansioso y narciso. Dispara lo que hemos visto: anuncios inconsultos, precipitados y efectistas. Como vemos, piensa solo y solo se comunica.

Pasemos al segundo gran problema. La gestión que hace el equipo del presidente. Y digo “gestión” porque no creo que el problema sea el equipo per se. En el círculo más cercano de Petro hay funcionarios inidóneos, pero también los hay capaces y con basta experiencia. Entonces, ¿qué podría estar pasando?

Lo primero es miedo. Sí, miedo. A su majestad, el presidente. Porque como ya dije, la mayoría de los altos funcionarios lo consideran irrebatible, pero, sobre todo, impredecible. Muy pocos tienen un vínculo profesional -ni hablar del vínculo personal- cercano con el gran jefe. Pocos lo conocen verdaderamente bien. Todos temen sus reacciones. Lo segundo es que -gústenos o no- Petro ganó con una visión ideológica altamente dogmática, polarizante y especulativa. Prevalece entonces en el equipo el dogma por encima del dato, lo cual ha permitido instalar una cultura de gestión muy pobre en lo técnico y muy rica en lo ideológico. Eso explicaría gran parte de las metidas de pata del alto gobierno al hacer anuncios sin fundamentos jurídicos, científicos o técnicos.

También conviene comentar que Petro y su equipo se tienen hacia sí mismos más confianza de la que deberían. Eso también lo inspira el presidente. Tienden a considerar que poseen la verdad y que todo lo que encontraron sirve para poco o para nada. Falta humildad del presidente hacia abajo. Si la tuvieran, creerían en la importancia de las consultas, los consensos, los comités de expertos y en general, en todos los procesos que ayuden a madurar las hipótesis.

Se equivocan además al justificar sus decisiones en el “mandato recibido en las urnas”. Se lo he escuchado a varios altos funcionarios que muy seguramente repiten lo dicho por el presidente. Se les olvida que media Colombia que salió a votar eligió una opción diferente a Petro y que la democracia no debería servir solamente para ganar las elecciones sino también para gobernar y, especialmente, para tomar decisiones de políticas públicas que afectan a las mayorías.

No me alegra para nada el desgaste que vive el gobierno que sí tiene una visión de cambio, pero está lejos de materializarla con mediano éxito. Temo con cierta frustración que la oportunidad se podría perder por cuenta de la gestión, y no de la comunicación. La oportunidad de gobernar por un país con más equidad, sostenibilidad y paz. Preveo un año de alto desgaste para el gobierno con consecuencias para todos. Desgaste que llevará a los partidos de la coalición de gobierno a irse alejando paulatinamente, a partir, probablemente de las elecciones regionales. Petro sabe que para mantenerlos a ellos y a la ciudadanía requiere las reformas, que también podrían terminar en fracaso, por la misma causa: la mala gestión. Podrían ser aprobadas por el Congreso, sí, pero su implementación dependerá del Ejecutivo. Y ya descubrimos cuál es su gran debilidad.