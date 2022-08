Argentina era un país excepcional. Caminar por sus calles, visitar sus restaurantes, disfrutar su cultura y presenciar su empuje económico generaba envidia en sus visitantes latinoamericanos. Sin embargo, los malos manejos, la corrupción rampante y la imposición del modelo económico trasnochado del socialismo del siglo XXI llevó prácticamente a su destrucción. Hoy a duras penas quedan las ruinas.

En medio de la desesperación que el deterioro económico desató, los argentinos crearon un concepto que se repite en las calles: la opción Ezeiza. Los jóvenes que buscan una oportunidad y no la encuentran en su nación repiten: “Si no encuentro laburo, me voy a Ezeiza”. Ezeiza es el aeropuerto de Buenos Aires. La frase significa: si no hay trabajo, emigro. Adiós.

En Colombia, difícilmente hoy se encuentra un empresario o emprendedor que tenga en su radar hacer una inversión significativa en el país. La mayoría se encuentra en modo congelado a la espera de que se defina el destino de la reforma tributaria y termine la avalancha de iniciativas judiciales y legales que galopan actualmente en la nación.

Y no es para menos. En poco más de una semana, Colombia se enteró de que no habrá aspersión aérea con glifosato; no contaremos con Esmad; se modificará la extradición; se piensa revisar la legalidad de la cocaína (así se lo dijo el que se perfila como nuevo zar de la droga en Colombia a The Washington Post); se modificarán las condiciones para la extradición; se impulsará la reconciliación judicial; se reevaluará la tenencia de tierras, y la visión del Gobierno es que los bancos son extractores y no generadores de valor. Todo un huracán. Un revolcón garantista para delincuentes y de incertidumbre para los ciudadanos que operan en ley.

El ímpetu y la profundidad de los cambios con los que ha arrancado la administración tienen muy nerviosos a los que finalmente generan empleos. Consideran que las reglas del juego están en plena y total reevaluación, por lo que cualquier tipo de apuesta al largo plazo implica un riesgo difícil de calcular. La conversación ha mutado de cómo le apostamos a Colombia hacia cómo preservamos capital y, en esta segunda opción, obviamente se destaca la de cómo salir del país o por lo menos cómo movilizar riqueza. En Colombia se empieza a hablar de la opción “El Dorado”, por lo del aeropuerto, como en Argentina, de Ezeiza.

Lo triste de la opción El Dorado es que afecta desproporcionadamente a la clase media. Mientras que los dueños de los grandes capitales ya encontraron la manera de cuidar sus dineros y miran a otros países como una opción para gozar de su segunda ciudadanía en un periodo de invierno, los que tienen menos recursos hacen cálculos para ver cuánto hay que ganar en un país extranjero para poder garantizar seguridad y bienestar afuera, lejos, en el exilio.

Este sentimiento tiene repercusiones perversas. En el mediano plazo este congelamiento y duda significan una caída considerable en la inversión y esto se manifiesta con una caída en el empleo privado. A nadie le conviene el pensamiento negativo, por lo tanto, el gran reto es tratar de permanecer con el optimismo.

No poder vivir en el país natal genera una sensación profunda de desarraigo. Salir corriendo de Colombia no es la mejor opción. Se viven afugias y desilusión. Tristezas y desazón. Por eso es común ver cómo los cubanos en el exilio no dejan de hablar de La Habana, y los venezolanos, de la prosperidad antes de la revolución. Duele infinitamente empezar a ver cómo se empiezan a agrupar los colombianos ahuyentados.

Se debe hacer todo lo posible para que El Dorado deje de ser una vía. Es imperativo que los congresistas honestos, que seguramente los hay, voten y operen motivados en la razón y no en el acomodo o el beneficio personal. Que los empresarios se vuelvan a emocionar y recuerden que hasta ahora siempre el país ha salido de la horrible noche. Que los medios no agachen la cabeza y critiquen sin miedo lo que ven mal y fiscalicen, sin odios, cuando corresponda. Y que los ciudadanos en la academia y sus círculos de acción no se dejen avasallar por la agresividad del régimen y lo que ha impuesto como lo políticamente correcto.

Las democracias se alimentan también de la oposición. El contrapoder, cuando es motivado por la honestidad intelectual y no las agendas escondidas, hace crecer las administraciones. La obsecuencia, el miedo y la petrificación, no.