En 1933, las Fuerzas Armadas estadounidenses asumieron la gestión del Cuerpo Civil de Conservación, un programa emblemático de Franklin D. Roosevelt para emplear jóvenes en la construcción de obras civiles durante la Gran Depresión. La disciplina, entrenamiento y valores con los que los militares formaron a esos jóvenes fueron trascendentales para rehacer sus quebrantadas vidas. Douglas MacArthur, futuro comandante supremo de las fuerzas aliadas de ocupación en el Japón –y posterior arquitecto de su renacer–, fue el artífice de esta estrategia. Oficiales –como George C. Marshall– lideraron la preparación y el manejo de civiles para la construcción de infraestructura pública en Estados Unidos. Esta experiencia fue la semilla del Plan Marshall, que sirvió para reconstruir Europa en la posguerra y dio origen a la Ocde.

Vuelvo a la Gran Depresión porque las políticas públicas que ayudaron a sacarlos de la crisis siguen siendo relevantes. Japón logró salir finalmente de su estancamiento en los noventa, cuando aumentó el gasto público. Le tomó diez años entender que bajas tasas de interés y crédito a empresas, que ya estaban muy endeudadas, no resuelven el problema. Porque cuando la deuda se eleva demasiado, no hay inversión, y eso contrae aún más la demanda. Y la caja de las empresas se destina en su totalidad a prepagar la deuda.

Por esto, la discusión se debe centrar en cómo aumentar el gasto público en el ámbito nacional y local, para proteger empleos y crear nuevos cargos que aumenten la demanda. El crédito, aunque cuente con garantías importantes, no tiene cómo generar suficiente palanca para que la economía salga del hueco. Los niveles de endeudamiento ya son altos. Unas 1.600 empresas de las 5.000 más grandes del país tienen, en promedio, deudas por encima del 89 por ciento de sus activos. Pasivos que suman ya 180 billones de pesos, por lo que cualquier cesación de pagos puede quebrar a mucha otra gente. Los bancos son un canal esencial para poder atender masivamente a mucha gente, su colaboración es necesaria en el diseño de cualquier paquete que funcione, pero sus clientes, en particular pymes y microempresas, no aguantan deuda. Y su concentrada cartera depende de las 5.000 empresas más grandes, que representan el 85 por ciento de todo el crédito al sector privado.