El fracaso de la política

La declaratoria como partidos de gobierno de los dos partidos tradicionales colombianos, Liberal y Conservador, es muy mala noticia para nuestra democracia.

Esos dos partidos han sido los pilares de la democracia liberal desde sus orígenes en la ilustración.

El conservatismo tiende mas al orden y es mas cauto a la hora de reformar.

El liberalismo es más audaz en el cambio a través de la reforma, pero nunca con la ruptura, como es la norma de la izquierda reaccionaria, y en ocasiones puede poner a la libertad por encima del orden. Además, tiene devoción por el respeto y la tolerancia a las ideas ajenas.

El liberalismo se ubica un poco hacia la izquierda porque propende más por la igualdad, por eso ha liderado causas como la abolición de la esclavitud o el voto femenino, pero siempre el tipo de igualdad frente a la ley o al acceso a derechos u oportunidades, nunca a la igualdad forzada del totalitarismo que empobrece y anula libertades.

Sin embargo, ambos concurren en los valores fundamentales de la democracia liberal, como la separación de poderes, el imperio de la ley, el derecho a la propiedad privada, el pluralismo y las libertades individuales.

Ahora vemos a ambos partidos coincidiendo, pero no en la defesa de sus principios fundamentales, sino en su rendición ante un proyecto político que desafía todos los preceptos de la democracia liberal.

Triste ver un partido conservador apoyando a un Gobierno que debilita a las fuerzas armadas haciendo una purga de decenas de generales mientras pacta con el narcotráfico su ‘paz total’, que es producto del “pacto de la Picota”.

O ver un partido liberal cómodo donde estigmatizan a quien piensa diferente como hace Petro frecuentemente, como cuando dice que quienes rechazaron la fallida nueva constitución chilena son todos seguidores de Pinochet, o cuando decía que quienes no lo apoyaban en la campaña eran paramilitares y hasta neonazis. Este es un rasgo inequívoco del totalitarismo, que los verdaderos liberales no pueden hacer otra cosa que repudiar.

¿Cómo van a apoyar estos partidos una reforma tributaria que hundirá en la pobreza a millones, no solo por los impuestos indirectos que tendrán que pagar, sino porque se hará mucho mas difícil encontrar un trabajo digno con el marchitamiento de la inversión?

¿Cómo van a apoyar ambos partidos el desabastecimiento energético por un fanatismo ambiental que en nada contribuye a mitigar el cambio climático? ¿Cómo van a apoyar un asalto al derecho a la propiedad privada que ya por omisión ha propiciado la invasión de miles de hectáreas?

¿Cómo van a apoyar los devaneos de Colombia con las peores dictaduras violadoras de derechos humanos en la región? ¿Cómo van a apoyar la expropiación del ahorro pensional en los fondos privados de pensiones, o sus flujos futuros?

La única respuesta posible es que la política se degradó. Esos partidos hoy los controlan gamonales mediocres, venidos a menos moral e intelectualmente, que no son capaces de movilizar a su electorado con ideas, ni crear emociones con la verdad y la razón, como hacen los verdaderos políticos.

Ellos son parásitos que dependen del gobierno de turno para alimentar su clientela y sus bolsillos, por eso nunca pueden ser oposición.

Camilo José Cela decía que los buenos escritores son aquellos que están dispuestos a dejarse morir de hambre; así deben ser los buenos políticos.

Gustavo Petro ganó las elecciones con un proyecto populista antisistema, que, con mentiras, apelo a los instintos más básicos del ser humano como el odio para galvanizar a sus huestes.

Por eso, según Cayetana Alvares de Toledo, el populismo es el fracaso de la política. Petro duro años avanzando con esa política zafia y ramplona, mientras que los políticos de los partidos liberal y conservador no defendieron el sistema democrático; estaban muy ocupados en “lo suyo”. No solo no se opusieron al populismo, sino que su venalidad sirvió de insumo para el discurso antisistema.

Este Gobierno está claramente avanzando hacia la demolición institucional y el autoritarismo.

Con la reforma tributaria, los recursos del alza a la gasolina y la expropiación de los flujos del ahorro pensional privado, Petro está amasando una descomunal bolsa de recursos para repartirlos en la consolidación de una clientela enorme que le garantice su reelección, así eso quiebre a Colombia más adelante.

Y todo esto con la anuencia de los partidos tradicionales. O sea, un doble fracaso de la política. Ojalá recapaciten.