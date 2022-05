El fraude del ‘cambio’ en la era del populismo

Que no estemos bien no significa que debamos condenar a un país a que esté peor, todo en nombre de la narrativa del cambio, un absoluto fraude intelectual.

Toda sociedad puede empeorar. Me encantaría escribir lo contrario, pero vaya baldado de agua fría el que muchos prefieren no entender. Está en el interés de algunos ‘líderes’ populistas que esto no se comprenda, transformando un movimiento político en un culto a la personalidad, frustraciones en fanatismo, ideas originalmente válidas en mecanismos de destrucción social, y unos buenos votos en trabajos estatales estables.

Pero todo se pinta en bonitos logos y palabrería convincente, más grotescos que el salpicón tenue de los colores del gasto público que hoy ‘recubre’ a algunos puentes de Bogotá.

Hay que decirlo: hay un problema esencial con la fraudulenta narrativa del ‘cambio’, la misma que propone lo que llamaré la ‘campaña mesiánica’. Es, en palabras de B. G. Mahesh, una ‘falsa narrativa’, algo peor que las mismas noticias falsas.

¿Quién no quiere un ‘cambio’?

El 10 de mayo, el alcalde Daniel Quintero publicó un trino lleno de ‘gracia’. Metía un cambio en un carro y lo decoraba con #ElCambioEnPrimera, acto que le costó su permanencia en la administración de Medellín, pero me pregunto si cree más en la ley, que en la ética. Sin embargo, eso ya es normal en Legalandia.

Entremos mejor en el detalle del sancocho conceptual del ‘cambio’, porque, diría uno inocentemente, ¿quién no quiere un cambio? Tan solo imaginen la respuesta: ‘¿Luego qué quiere usted, [agregue insulto], que todo siga igual (de mal)?

Piénsenlo en su vida personal, ¿quiere un cambio? Hay múltiples caminos en las serranías de la vida: podemos emprender algo interesante, superarnos, estar orgullosos de nosotros por pequeños logros, cambiar, cambiar. Pero también podemos irnos por el camino de la ruina, la envidia y la violencia. Ambos son ‘cambio’. Ambos suponen movernos, pero siempre que cambiemos, podemos superarnos y eso, jugando con una sociedad entera, es difícil de digerir, a menos que usemos falsas narrativas para posponer lo feo, que luego será culpa de alguien más.

Resulta entonces atractivo seducir con eufemismos en el presente para recoger la cosecha futura de la captura de rentas. Por favor, no olvidemos este término: “captura de rentas” (rent seeking), el deporte nacional de la clase política colombiana, de izquierda y derecha.

Esto significa, en forma simple, que le vaya bien a uno, a expensas de los esfuerzos de los demás, que por supuesto nunca se compensan. Por ejemplo, es lo que hace el prototipo del sinvergüenza que cree que los entes de control deben servir al juego político, haciendo ‘duras tareas’, mientras queman al contrincante, en vez de velar por una institucionalidad transparente y frugal. Lo absurdo es que, luego, personajes así claman por la urgente necesidad de ‘cambio’. Pero no hay nada más estable que el cambio engañoso.

El romanticismo

En algunos rincones de la filosofía griega, el cambio era visto como algo inevitable, solo pensemos en Heráclito y sus aguas que nunca serían las mismas al fluir por un río, lo que supuso la masificación de la higiene, al menos para nuestros ojos modernos, diría Y. N. Harari, fue maravilloso.

Cambiar de ropa es renovarse un poco, cambiar de ambiente es desintoxicarse, cambiar de carro resulta ser un sueño prestado, de trabajo es liberarse, mejor dicho, ¡qué romanticismo trae el cambio! Y motivos sobran, inclusive en la política.

La de Obama se basó en esta narrativa y algunas cosas lo hicieron para bien: simplificaron miles de procedimientos e inclusive acabaron con el fraude de la pirámide de alimentos. Pero esto tiene límites, pues una sociedad puede saltar fácilmente de un punto de vista legítimo, a una falsa narrativa. Esto último es una versión adaptada de los eventos, tiene un tinte de ‘verdad’, pero genera emociones fuertes.

B. G. Mahesh cita al propagandista más macabro de todos los tiempos, Goebbels, que dijo: ‘Cuanto más grande la mentira, más gente la creerá’. Pensemos en la violencia, en el abandono, en el nepotismo, en la pobreza, en la corrupción: son fenómenos tan desastrosos como innegables. Pero la ironía es impresionante.

En nombre de la lucha en contra de estos flagelos, ¿se terminarán multiplicando? ¿Qué pensará la diáspora venezolana de esto al recordar el cambio que trajo Chávez a sus vidas? Bien decía el gran J. Saramago que las palabras son ‘rótulos que se pegan a las cosas, no son las cosas’.

En búsqueda de las narrativas

Una forma que utilizamos para comprender narrativas es ver la aparición de términos en los libros a través del tiempo. Cuando miramos cómo evolucionan términos como “cambio social” y “político” con respecto a las veces que salen en la totalidad de libros digitalizados, vemos unas tendencias crecientes interesantes. El tema ha estado en boga, y parece que, luego de una caída fuerte, empezó a levantarse de nuevo.

Por eso no creo en campañas mesiánicas; creo en candidatos menos peores, y me da vergüenza aceptarlo, pero es como si me dieran a escoger entre tomar un vaso de diésel quemado y un trago de aceite de cocina. Si tengo al menos una remota idea de lo que pasará en el sistema digestivo, me voy por el trago. Pero nos enceguecen a punta de colores y promesas, ‘el vaso grande es la vida, el cambio’, lo decoran con dulces narrativas, y el resto es historia en el vecindario. Eso es lo que hay en el menú latinoamericano, con contadas excepciones.

Que en el planeta existan candidatos que prometan cambio, maravilloso si su programa es sensato, crea valor público y dice cómo lo hará; pero que el descaro se celebre al son del eufemismo del cambio, justamente para que se arruine una sociedad con la bandera del progreso, es un exabrupto que ha ido triunfando agresivamente en Latinoamérica.

No me lo estoy inventando: ¿no se habla en una campaña mesiánica de frenar la exploración de hidrocarburos, de garantías de precios, de democratizar, de usar el ahorro de fondos privados para un fondo público y otras cosas más? Que no estemos bien no significa que debamos condenar a un país a que esté peor, todo en nombre de la narrativa del cambio, un absoluto fraude intelectual.