El gabinete de Petro

Después de los graves acontecimientos en la campaña de Gustavo Petro, al país le ha quedado claro que en esta oportunidad el senador está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar la presidencia, aun cuando ello le implique, al parecer, negociar con el hampa del país. Y según los resultados de la última encuesta, la estrategia le está funcionando. El Pacto de la Picota, como se le conoce a la visita que realizó su hermano Juan Fernando Petro a esa cárcel, develó que el líder de la extrema izquierda ofreció “perdón social”, con la ñapa de rebaja de penas y hasta la no extradición.

Pero no solo el hermano de Petro se reunió con los políticos más corruptos encerrados en La Picota. Al parecer, Piedad Córdoba también hizo lo propio con los capos del narcotráfico del Clan del Golfo. Este es el resultado de la inversión de los principios democráticos que sufrió la sociedad colombiana por cuenta del proceso de paz con las Farc, y la instalación de la narrativa de la izquierda (alimentada por toneladas de mermelada a los medios de comunicación desde el Gobierno de Juan Manuel Santos) con nuevas “verdades”, que incluyen que los exterroristas, narcotraficantes y secuestradores de ese grupo guerrillero no fueron criminales de guerra, sino revolucionarios; que no hubo secuestros, sino retenciones; y que los niños reclutados jamás fueron violados, sino cuidados. Las malas del paseo en la historia resultaron siendo las Fuerzas Militares, y Colombia terminó convertida en un “narco-Estado”.

De esta manera, lo que viene después de instaurar la narrativa es su ejecución. Y para lograr la “transformación” del país (y ya perdonados todos), el Gobierno de Petro necesitará echar mano de sus principales aliados para conformar un gabinete de extrema izquierda y pensamiento “progresista”. Para eso necesitará hacer una mixtura entre políticos, técnicos, influenciadores en las redes sociales, exterroristas y “excorruptos”. Procedo a sugerir algunos nombres para las principales carteras ministeriales y direcciones de entidades, intentando cumplir con la ley de cuotas en mi apuesta.

Ministro de Defensa: sin lugar a dudas, podría ser Rodrigo Londoño, exalias Timochenko, jefe máximo de lo que fueron las Farc y actual presidente de los Comunes. Sobra decir que tiene toda la experiencia en la materia y que sería un mensaje contundente para los grupos armados ilegales y el narcotráfico. En caso de no aceptar el nombramiento, podría ser Pablo Catatumbo.

Ministro del Interior: el actual senador Armando Benedetti, principal escudero de Petro y uno de los políticos del establecimiento que primero se subió al bus del triunfo. Conocedor y experto del Congreso de la República, pues lleva ahí 22 años.

Canciller: la candidata número uno para esta cartera sería Piedad Córdoba, quien seguro saldrá bien librada de las acusaciones en su contra de los negocios con Álex Saab y de haber traficado con los secuestrados de las Farc. Uno de los principales objetivos de Petro en su gobierno será restablecer las relaciones con Venezuela, reconocer el gobierno legítimo de Nicolás Maduro, y, para eso, los buenos oficios de Córdoba serán fundamentales.

Ministro de Hacienda: el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Luis Pérez. Aunque es ingeniero industrial y no es economista de profesión, es un estadístico con un magíster en Matemáticas. Pero reúne los requisitos del perdón social, conocimiento de la contratación pública y, con seguridad, adherirá a la campaña de Petro en segunda vuelta.Ministra de Educación: para profundizar la labor de la narrativa de izquierda y transformar el pensamiento ideológico de las futuras generaciones, la mejor candidata sería Sandra Ramírez, exalias Griselda Lobo, quien fuera la pareja sentimental de Tirofijo y que desde su curul en el Senado da cátedra de moral y buenas costumbres.

Ministra de Trabajo: la mejor candidata sería Francia Márquez. Como líder de esta cartera, podría mejorar las condiciones laborales de los colombianos y encabezar la transformación de Colpensiones. Y para director de esa entidad, podría ser un político que ya haya pasado por la cárcel y ser beneficiado del “perdón social”, como el Cura Hoyos, el exalcalde de Barranquilla.

Ministra de Salud: la médica Carolina Corcho, quien tiene una notoria influencia en las redes sociales como activista del petrismo. Durante el clímax de la pandemia, se caracterizó por difundir noticias falsas sobre la exclusión del país para recibir vacunas donadas por el Gobierno de Estados Unidos de Joe Biden.Ministro de Justicia: sin lugar a dudas, el abogado Miguel Ángel del Río, defensor del testigo estrella en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ministro de Comunicaciones y de las TIC: podría ser un youtuber, el abogado Walter Rodríguez del programa Me dicen Wally. Ministra de Minas: la cuota santista no se puede quedar sin un ministerio y qué mejor que aprovechar para otorgar el perdón social a una de las dos exministras preferidas del expresidente, o las dos de una vez, me refiero a Cecilia Álvarez y Gina Parody.

Ministra de Transporte: la que quede por descarte de la cartera anterior.Ministro de Deportes: Martín, el hermano de Margarita Rosa de Francisco.Ministro de Cultura: el influenciador de las redes sociales Levy Rincón, que es un derroche de educación y fluidez verbal. Sena: el excomandante de las Farc Pastor Alape, encargado de los procesos de reincorporación de los excombatientes.

Y por último, y no menos importante, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podría ser dirigido por la exguerrillera Victoria Sandino. Sé que sería una crueldad con las víctimas de la actual senadora, pero, al fin y al cabo, de eso se trata el perdón social.