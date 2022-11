El GEA, entre las verdades a medias y el parroquialismo empresarial

No es encontrando vericuetos legales que se puede impedir lo que la inexorable realidad depara, una oferta pública de acciones tiene como principio justamente hacer público el capital social, eso no resiste análisis y contradecirlo es un imposible lógico y antológico, si alguien no quiere que ingresen capitales a un conglomerado, sencillamente lo deja por fuera de mercados públicos y no vende.

Antipático, por decir lo menos, es lo que hacen algunos directivos del GEA, interfiriendo con santanderistas argumentos el ingreso de capital al grupo, tampoco tiene presentación decir que es patrimonio de todos los colombianos, ojalá, ya mismo reclamaría mis acciones.

El actuar responsable de esas administraciones era el de generar valor y amén que por años los otrora grandes hombres del grupo lo hicieron, pero eso hace rato no es cierto, las acciones estaban subvaloradas, los rendimientos a los accionistas poco importantes, casi nulos, las deudas asfixiantes, el gasto desbordado.

¿Qué debían hacer los directivos del GEA? ¿Buscar inversionistas de capital? ¿Dónde hay ahora fondos lícitos en el mundo? Pues en la comunidad judía y en el mundo árabe, eso es una verdad inexpugnable, pero cuál fue el esfuerzo de los administradores del grupo por buscarlos… Se quedaron esperando, perdiendo valor día a día y si lo anterior fuera poco, con cero preparación para evitar una toma hostil que llegaría inexorablemente.

Bienvenido el capital, era la única respuesta inteligente, ahora; pero para invertirlo mejor, por ejemplo, energías alternativas en Celsia, infraestructura dura el Odinsa, crecer el Banco y tal como van las cosas hasta Nutresa puede ser un buen negocio y con mejores márgenes, pero creer que se puede crecer siendo rentable con compañías de seguros y pensiones es una lógica que funcionó hace 100 años con la misión Kemmerer, pero hoy, ¡por Dios! Esas son inversiones que un conglomerado debe conservar y cuidar, pero en los seguros y las pensiones no está la base de la productividad y el crecimiento de nada en el mundo actual.

No es intentando bloquear las OPAS que se le hacen un bien a los accionistas actuales, eso es absoluta miopía empresarial, el mundo cambió señores.

Miopía es comprar compañías de seguros y pensiones en Chile o México, qué locura, averigüen las pérdidas de esas empresas en la actualidad; o pretender que se crecerá en esos mercados, y en otros sectores de la economía, apalancándose en aseguradoras y compañías de pensiones, es algo que parecía posible, pero hace 40 años.

Plausible el origen del GEA, su mayor activo en aquellos tiempos, la selección de talento humano, con contadas excepciones, destacable su resistencia histórica al narcotráfico que jamás lo permeó, de hecho no acepto que se diga que es un conglomerado corrupto, que hubo o hay incompetentes e indelicados en sus directivos, pues eso es imposible de evitar, pero las virtudes de la mayoría de su gente es lo que hace valiosas esas empresas; de nuevo, eso no obsta para reconocer el pésimo direccionamiento de algunos directivos en los últimos tiempos, la forma inadecuada e irresponsable de hacer algunas inversiones, el peligroso endeudamiento, los exagerados gastos administrativos y la forma arbitraria de prescindir de funcionarios talentosos que no compartían las decisiones, manteniendo algunos áulicos cuyo único mérito es el de aplaudir a los equivocados líderes unas veces y en otros casos cuestionar socialmente a quienes se retiraban.

El prestigio del GEA no era un cheque en blanco, era una chequera para cuidar. La entrada del capital actual garantiza el futuro del grupo sin lugar a dudas, Los nuevos líderes, con visión global, pensarán seguramente en crecer en el África, en Malasia, en todos lados y no en abrir una oficina en Condoto o vender seguros exequiales.

La pérdida de valor de las acciones fue inmensa en los últimos 20 años, hoy con las OPAS vemos acciones de grupo Sura y Nutresa por los lados de los 15 dólares, extraño que alguien no venda, pueden ser muy ricos algunos de los accionistas, pero es una absurda decisión financiera no vender.

Por favor, no engañen a la gente diciendo otra cosa, administraron mal, muy mal y eso pasó factura, y el capital tenía que llegar y llegó, el debate no es de nostalgias, es de plata y el mundo funciona así; alguien creería que Bavaria existiría hoy si no se integra con las grandes cerveceras mundiales, ¡hombre, por Dios! La gran diferencia es que sus administradores sí tomaron la iniciativa de esas integraciones y nuevos modelos de operación mundial, en el caso del GEA no hubo la menor iniciativa para buscar otras alternativas, manido el dicho del fútbol, “el que no hace los goles, los ve hacer” y qué golazo el de los inversionistas que llegaron.

El regulador y supervisor debe mirar que no haya condiciones adversas de mercado, precios que no reflejen el valor intrínseco de las acciones conforme al patrimonio, pedir garantías, etc. Pero impedir OPAS sería un mensaje perverso al mundo.

Existen miles de herramientas legales para dilatar el proceso, no es un acto de buen gobierno corporativo provocar renuncias para disolver el quorum e impedir decisiones, al mejor estilo de nuestro desprestigiado Congreso, eso atenta contra la reputación a todas luces, eso le hace daño a la organización; ojo, hay acciones sociales de responsabilidad dada la pérdida clara del valor de la acción en el pasado y de contera los malos rendimientos, pueden incluso los accionistas minoritarios pedir hasta la remoción de administradores, eso sí, ninguna, pero ninguna medida puede impedir la transacción en las condiciones actuales, todo esto se murmura en los pasillos y así será, porque así debe ser.