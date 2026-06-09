El legado de Petro vs. la contundencia del Tigre

A menos de quince días de la segunda vuelta, la contienda se define con dos dinámicas opuestas. La campaña del Tigre mantiene la iniciativa con una estrategia moderna, coherente y una visión clara de país que conecta con amplios sectores ciudadanos. En contraste, la campaña de Cepeda evidencia estancamiento, improvisación y desespero, afectada por la intervención política del presidente Petro y por el lastre de un Gobierno fuertemente cuestionado.

El triunfo de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial, contra todos los pronósticos, representa una nueva forma de hacer política: sin la financiación de grandes grupos económicos ni el respaldo de clanes políticos tradicionales. Al mismo tiempo, constituye una contundente expresión de rechazo al Gobierno de Gustavo Petro y a su proyecto político. Este resultado refleja el desencanto acumulado de millones de colombianos ante los escasos resultados de un cambio que terminó reducido a la retórica, las excusas, los escándalos de corrupción y el fortalecimiento de las estructuras criminales.

En esa misma línea, la intervención del presidente Gustavo Petro en la contienda electoral ha terminado por afectar de manera directa la campaña de Cepeda, al asociarla con la continuidad de un gobierno cuestionado por el fracaso de la paz total, el cuestionable manejo económico, el deterioro de la seguridad y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. A ello se suma la ausencia de una posición unificada dentro de ese mismo sector político, lo que evidencia incongruencias y contradicciones que terminan debilitando aún más la credibilidad de la campaña. Mientras que el candidato Cepeda acepta por conveniencia los resultados de la primera vuelta, el presidente Petro insiste en que hubo fraude, contrario a toda evidencia de las autoridades encargadas del escrutinio.

Además, los discursos y pronunciamientos del presidente Petro, marcados por un tono cada vez más confrontacional y por llamados que amplios sectores interpretan como un estímulo a movilizaciones que derivan en desórdenes y actos de vandalismo, están produciendo un efecto contrario al buscado. Lejos de atraer a los votantes de centro e independientes que la campaña de Cepeda necesita para ampliar su base electoral de cara a la segunda vuelta, terminan reforzando un rechazo creciente. Paradójicamente, podría afirmarse que el principal obstáculo para las aspiraciones de Cepeda es el propio presidente Petro.

Este escenario ayuda a explicar por qué la dirección de la campaña se percibe como errática, estancada y carente de una propuesta clara, proyectando la imagen de una candidatura que representa más de lo mismo. De hecho, la renuencia a participar en debates y los continuos cambios de posición sugieren que la estrategia fue mal concebida desde el inicio. Diversos analistas consideran que la campaña apostó a una victoria en primera vuelta y que varias de sus decisiones respondieron más a cálculos coyunturales contra la candidatura de Paloma Valencia; nunca esperaron que la verdadera contienda fuera con la campaña de Abelardo de la Espriella. Por ello, los cambios introducidos en la recta final son percibidos como señales de improvisación, angustia y desespero ante una derrota que, para muchos observadores, parece cada vez más difícil de evitar.

Por el contrario, el Tigre ha logrado consolidar un movimiento ciudadano que trasciende las estructuras políticas tradicionales y se presenta como una propuesta moderna, innovadora y conectada con el sentir de amplios sectores de la sociedad. Más que una campaña electoral convencional, ha construido una narrativa que combina identidad nacional, autoridad institucional, libertad económica y renovación política, rescatando valores profundamente arraigados en los colombianos, como el respeto por los símbolos patrios, la familia, las Fuerzas Militares y de Policía, la cultura del esfuerzo y la defensa de la democracia.

En consecuencia, a diferencia de las campañas centradas exclusivamente en la maquinaria política, esta ha logrado movilizar emociones, generar entusiasmo y construir símbolos que permanecen en el imaginario colectivo. La figura de Abelardo de la Espriella proyecta liderazgo, determinación, experiencia en el sector empresarial y una notable capacidad para comunicar con claridad los temas que preocupan al país, ofreciendo una imagen fresca y contemporánea. A ello se suma la presencia del doctor José Manuel Restrepo, cuya amplia trayectoria en la administración pública, la academia y el sector económico aportan conocimiento técnico, credibilidad y confianza.

La expectativa de millones de colombianos, especialmente de las nuevas generaciones, es que el país les ofrezca oportunidades reales de educación, empleo y emprendimiento. Colombia necesita que sus jóvenes encuentren un proyecto de vida dentro de la legalidad y el progreso, no que continúen siendo víctimas del reclutamiento forzado, la explotación y la violencia de los grupos armados organizados. El verdadero cambio consiste en abrir caminos de esperanza y movilidad social para la juventud, sustituyendo la criminalidad por oportunidades y el abandono por un futuro digno.

Precisamente, uno de los aspectos que mejor refleja esa visión de país es su propuesta de recuperar la seguridad y la autoridad del Estado en todo el territorio nacional. Su planteamiento parte de una realidad innegable: no puede haber desarrollo, inversión, empleo ni prosperidad en regiones sometidas al control de organizaciones criminales. Por ello, propone fortalecer decididamente a las Fuerzas Militares y de Policía, recuperar el control territorial, combatir el narcotráfico y restablecer el imperio de la ley. El mensaje encuentra eco en una ciudadanía cada vez más cansada de la violencia, la extorsión y la intimidación de los grupos criminales, que durante años han frenado el progreso, la competitividad y las oportunidades de Colombia en un mundo que avanza aceleradamente hacia la economía del conocimiento y la inteligencia artificial.

Así las cosas, el país sigue profundamente polarizado y el próximo Gobierno no debe dejarse intimidar por quienes pretendan desconocer la voluntad popular mediante la violencia. Si las circunstancias lo exigen, deberá actuar con firmeza, dentro de la Constitución y la ley, para garantizar el orden público y la estabilidad institucional. La autoridad legítima del Estado siempre será superior a cualquier intento de imponer el caos por parte de los vándalos y criminales.

Las encuestas y distintos ejercicios de pronóstico electoral muestran una tendencia favorable a Abelardo de la Espriella, quien continúa consolidando el voto de opinión y el respaldo de amplios sectores de la sociedad. Mientras la campaña de Cepeda parece estancada y condicionada por el desgaste del Gobierno de Gustavo Petro, el Tigre ha logrado capitalizar el deseo de cambio, el sentimiento patriótico y la búsqueda de una alternativa distinta a la política tradicional. De mantenerse esta dinámica, todo indica que terminará convirtiéndose en el próximo presidente de Colombia.