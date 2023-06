El método Guardiola-Klopp

Desde hace muchos años, Pep Guardiola se ha ganado el reconocimiento por ser uno de los mejores entrenadores de fútbol en el mundo y, por ende, uno de los técnicos más cotizados por diferentes equipos de bastante renombre. Y pues, al igual que los puestos de liderazgo en las grandes corporaciones, el papel del entrenador de fútbol ha adquirido una mayor complejidad con el paso de los años, por lo que tener una fórmula exitosa para las tácticas de juego no es nada sencillo.

Bajo los numerosos triunfos y reconocimientos que ha obtenido como entrenador en el Barcelona, el Bayern Múnich y, ahora, el Manchester City, la filosofía y los métodos de entrenamiento de Guardiola han estado bajo la lupa de centenares de escuelas, universidades, investigaciones y hasta cursos que pretenden tomar la esencia y las bases de su estilo de juego para estar, cada vez, más cerca de la fórmula de su prolongado éxito estando en diferentes equipos. Por tanto, no solo conquistó al fútbol español, sino también al fútbol inglés.

Un aspecto clave de la filosofía de Guardiola es su adaptación e innovación de tácticas y formaciones para poder acoplarse a diferentes oponentes y situaciones. La MBP School of Coaches ha estudiado por años su estilo de juego, por lo que ha afirmado que todo gira en torno a la posesión del balón en conjunto con la alta presión para crear una sensación de orden dentro de su equipo y causar una desorganización en la jugada del oponente. Su estrategia es tan compleja y su táctica de entrenamiento tan concentrada en el manejo y la posesión del balón, que a la final el estilo de juego se centra es en mover al rival; el balón solo es una herramienta.

Asimismo, ha demostrado ser un analítico de primera, contando incluso varios factores “exógenos” que podrían jugar en contra. Por ejemplo, en 2016, poco antes de asumir su cargo de director técnico en el Manchester City, solicitó una reunión con el personal encargado de las canchas: quería describir especificaciones exactas sobre la longitud máxima del césped de las canchas y, pensando en su estrategia de que los pases rápidos funcionan mejor en terrenos resbaladizos, aumentó la cantidad de riego que debían recibir los campos de juego.

Algunos lo llamarían meticulosidad, pero otros lo ven como una atención casi patológica a los detalles. Por supuesto, también han pensado que es demasiado intenso y agotador como director, pero su legado ha hablado por él y ha sido considerado para analizar algunas de las buenas prácticas para que la técnica del fútbol sea mejor, en la medida en que la precisión de su liderazgo sirve como base para las escuelas de negocios que enseñan fundamentos de coaching y liderazgo.

No obstante, una sola persona no puede concentrar todo lo necesario para liderar su equipo. El estilo de líder solitario entre los entrenadores de fútbol se quedó corto a inicios de este siglo. Ahora, los entrenadores tienen a cargo a docenas de personas, desde fisioterapeutas hasta analistas de datos; pero un gran líder sabe que el trabajo de gerente también implica apoyarse en un equipo de especialistas y, en ello, Jürgen Klopp, del Liverpool, es un experto.

Este entrenador alemán no es del tipo que anda de mal humor por no tener el control total. Al contrario, elige deliberadamente rodearse de personas que saben mucho más que él en varias áreas. Según la escuela de negocios IMD (International Institute for Management Development), Klopp escucha a los analistas de datos del Liverpool, incluso cuando no los comprende del todo. En sus primeros años, delegó parte de las tácticas de entrenamiento a su asistente, Željko Buvac; sin embargo, su mentoría siempre fue ardua y constante. Por ende, es un personaje que no teme tener gente fuerte a su lado con mejores conocimientos porque reconoce que no se las sabe todas.

De igual manera, Klopp sabe que en los juegos todas las variables están controladas, por lo que también ha sido famoso por apoyarse en el uso del sistema de video en los entrenamientos para ser más visual en sus explicaciones, pero, el año pasado, también le apostó a la neurociencia con la iniciativa Neuro11, el sistema para no fallar ningún penalti que analiza los impulsos nerviosos que se producen en el cerebro cuando, por ejemplo, los jugadores se enfrentan a un lanzamiento.

Estos son solo dos de los estilos más llamativos en materia de liderazgo y entrenamiento en el fútbol. Claramente, también podría hablarse otras estrategias y estilos como el de criticar en privado en lugar de públicamente (de Ferguson, antiguo técnico del Manchester United), mejorar a los mejores jugadores (de Mourinho), crear un entorno de alto rendimiento (de Ancelotti), en fin.

El reciente triunfo del Manchester City en la Champions League muestra que una mezcla de dinero, inversión, gestión y trabajo, potencia los triunfos a nivel deportivo.