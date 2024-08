El miedo no está de este lado

De niño recuerdo que cada vez que lloraba por cualquier razón —mayormente por malcriadez— mi mamá me cantaba una canción repugnante que decía: “Los niños que lloran se ponen feos. Yo no lloro, porque me arrugo. Si tú lloras, no vas pa’l paseo, te quedas en la casa haciendo el aseo”. Para no escuchar más esa canción del demonio, me limitaba a llorar. Yo no quería arrugarme, ponerme feo, y claro que quería ir al paseo.