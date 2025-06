“El naufragio del anunciado golpe blando”

No, presidente Petro: en Colombia no existen “el pueblo” y “los ciudadanos” como bandos enfrentados, como usted insiste en dividirnos. Esa narrativa, propia del “wokismo” descrito por Agustín Laje, solo alimenta la polarización, la victimización y la fragmentación del país. Colombia es una sola nación: resiliente, solidaria y trabajadora. Una tierra reconocida por su diversidad y belleza, elegida por Forbes como el tercer país más hermoso del mundo en 2023, y con más de 5,8 millones de visitantes internacionales, según ProColombia. Enfrentamos desigualdades, pero no se superan debilitando las instituciones ni torciendo el cuello de la democracia.

Ese discurso heredado del chavismo, que blande la bandera de “libertad o muerte” y la espada de Bolívar mientras afirma reivindicar el legado del Libertador, constituye una distorsión histórica. Bolívar luchó por la libertad, no para imponer visiones personales por encima del orden constitucional. Esa narrativa ya no convence a nadie. Colombia no es Venezuela. Aquí existe una democracia con instituciones sólidas, una ciudadanía informada y unas Fuerzas Militares con una tradición republicana arraigada, portadoras de un legado de honor y sacrificio por la patria. No se puede forzar el respaldo institucional más allá de lo que permite la Constitución; ese límite no protege a un gobierno, protege la democracia.