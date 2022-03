El ostracismo de Putin

Con solo un plumazo, Vladímir Putin destruyó 33 años de esfuerzos rusos por insertarse al mundo y ser parte de la globalidad. Por estos días recuerdo con mucha intensidad las múltiples conversaciones que tuve con locales en 2017 cuando se jugó la Copa Confederaciones en territorio ruso. Durante más de un mes hablé con diferentes personas en Kazán, San Petersburgo, Moscú y Sochi sobre el estilo de vida en el país y me sorprendió su esfuerzo de mostrarme una nación de avanzada, multicultural y moderna.

Para ese viaje esperaba algo completamente diferente. Mis expectativas estaban marcadas por lo que todos hemos visto en televisión sobre los remanentes de la vieja Unión Soviética. Estaba completamente equivocado; lo que vi con mis propios ojos fue una sociedad, con dificultades, sí, pero con el deseo de avanzar, mejorar sus condiciones actuales y con un inmenso apetito capitalista. Vi mucha gente que deseaba vivir en libertad, prosperidad, y muy poca interesada en formar parte de un imperio o establecer una hegemonía rusa.

Las imágenes que alcanzan a verse emanadas desde Rusia también muestran algo de eso. Digo algo porque está claro que el Kremlin usa todo el poder de su mano dura para repeler a la gente que opina diferente. Los canales de propaganda estatal, disfrazados de canales de noticias, como RT o Sputnik, se limitan a mostrar del asunto una respuesta proporcionada y hasta presentan a Rusia como un país víctima del acoso global, una agenda de Occidente y una nación que tiene el único objetivo de defenderse. La realidad es que los rusos están saliendo a las calles a protestar, manifestarse y rechazar claramente lo que está ejecutando su presidente. Una cosa es Putin y otra cosa es la gente en la calle. Los rusos quieren ser parte del mundo; Putin quiere ser dueño del mundo. Gran diferencia.

Yuval Noah Harari lo plasmó magistralmente en su más reciente artículo en The Guardian. El autor de libros como 21 lecciones para el siglo XXI dijo: “En poco menos de una semana de guerra es muy probable que Vladímir Putin esté camino a una derrota histórica. Podrá ganar todas las batallas, pero de todas maneras perderá la guerra. Su sueño de reconstruir el Imperio ruso siempre ha sido fundamentado en la mentira de que Ucrania no es una nación real”. Y concluye: “Los últimos días han demostrado al mundo que Ucrania es una nación muy real, que los ucranianos son gente muy real y que definitivamente no quieren vivir bajo un nuevo Imperio ruso”. Tiene toda la razón.

Putin es un déspota, un asesino y un autócrata. Pero es importante destacar que su malsano actuar ha logrado mucho que sin él no se hubiera logrado: fortalecer la Otan; desneutralizar a Suiza; unificar a los hackers para que ataquen al Kremlin; demostrar que las sanciones económicas funcionan; revitalizar el concepto de libertad y democracia; recordarle al mundo que el socialismo siempre existe y que por lo general es impulsado por un dictador desconectado de la realidad y con delirios de grandeza.

Finalmente, vale la pena ver cómo votaron los países que se negaron a la resolución de la ONU condenando la invasión a Ucrania. En la lista están Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua. Venezuela se abstuvo. Eso nos da una señal clara de cómo están las cosas en la región.

Y ahora que estamos hablando de abstenciones. Lo mismo pasó con algunos candidatos a la presidencia en Colombia que prefirieron ser ambiguos frente al tema y se negaron a condenar tajantemente la afrenta de Putin. Este no es un tema de aguas tibias o posiciones débiles. Lo que corresponde es condenar al tirano. Usted, ¿de qué lado está?