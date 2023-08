El Padre pródigo y la ausencia de ventilador

Para quienes nos comprometemos con el retorno de la ética y la moral a la política, el punto segundo del Acuerdo sobre lo Fundamental de Álvaro, acuerdo en boca de todos, pero ausente de las acciones y las prédicas, plantea fundamentos morales suficientes para reclamar la renuncia presidencial.

Se olvida, por conveniencia más que por ignorancia, que la moral es un ordenamiento social diferente y superior al legal. Se olvida que la ciudadanía, al votar de manera abrumadora por el cambio en 2022, reclamaba estatura moral a sus gobernantes, en sus actos, no en eternas y habilidosas defensas jurídicas o manejos mediáticos.

Y los actos conocidos demuestran las graves infracciones morales de Petro, que él conoce, y acepta incluso, como lo expresó en su discurso de Sincelejo. Ética que tanto reclamó a sus antecesores en la rama ejecutiva con su moralismo populista, hoy guardado a conveniencia por sus huestes y aduladores de ocasión. Un solo voto mal habido pedía Petro hace tres años para exigir renuncias.

El video de las bolsas plásticas, llenadas de billetes por el desaparecido Montes, el Petrovideo revelado en plena campaña en el cual papi claramente dice que el responsable de recoger los aportes en la costa Atlántica es “mijo” Nicolás, la extensa participación de “mijo” en el proselitismo costeño, la afirmación clara de “mijo” en la entrevista con Vicky Dávila de que el efectivo se usó para los “gastos” de las manifestaciones y los temas electorales, son evidencias más que suficientes para un juicio moral demoledor contra Petro. Si el otrora secuestrador, extorsionador y asesino guerrillero tuviese alguna fibra moral, renunciaría. No lo hará, pero la moral pública y ciudadana lo reclama, así no lo pueda exigir. La renuncia, en defensa de la moral, sería el verdadero cambio para el país. Petro pasaría realmente, vía el ejemplo y el decoro, a la historia.

'Saturno devorando a su hijo', obra de Francisco de Goya. | Foto: Getty Images

Pero dejemos a un lado la evaluación ética y moral de la crisis. Pasemos a la mundana y asquerosa realidad política. De la realidad jurídica tratarán de ocuparse las autoridades judiciales.

Más que la audiencia de imputación, el referente que llama la atención es la extensa entrevista de Nicolás Petro, alias “mijo”. No porque de la misma se deriven revelaciones atronadoras. No las hubo, y no por falta de esfuerzo de la entrevistadora.

No hay, ni habrá ventilador. La entrevista es utilizada por el cooperante para enviar un gran mensaje: Muchos están implicados, el candidato Fico también se pasó de los topes en la campaña de 2022 y Hernández dejó ganar a mi papi. Nicolás si reconoce la gravedad de los Petrovideos.

Veo a Nicolás Petro como un campanero. Convoca todas las solidaridades corruptas, de la costa Atlántica sin duda, pero de todo el alto gobierno y del establecimiento también, o del régimen como diría Álvaro.

Toca suave su campana el campanero, con referencias difusas, fallas de memoria, menciones a “recibos” y reclamando tiempo para recordarlo todo bien, desde su “casa grande con piscina”, que no mansión, como lo aclara el “no criado”.

Allí, en la mansión, se irá acordando de lo que convenga para que el tinglado que llevó a su padre al poder pueda comparecer y volver a pagar y financiar el retiro dorado que el futuro padre dedicará a la crianza del afortunado nene por nacer. ¡Qué fortuna ser un Petro con papá!

Porque para lo otro que usa Nicolás Petro la sonada entrevista, es para profundizar el drama del padre ausente y el hijo abandonado. Colombia duda aún si presenciamos una representación del drama mitológico de Edipo o el de la furia de Cronos (Saturno) devorador de sus propios hijos. ¿Es Gustavo Cronos? ¿Será Nicolás el Cronos que castró y mató a su propio padre Urano? ¿Será “mijo” ese Edipo que buscando evadir su destino mató a Layo?

Lo cierto es que la peste vendrá sobre Tebas. Pero antes, los estrategas catalanes, los bodegueros y los opinadores de izquierda preparan el retorno del “Padre Pródigo”. Como el oráculo, predigo que Gustavo Petro, como lo anuncia el intento fallido de visita en el búnker de la Fiscalía, volverá al hijo, con amor, empatía y humildad. El verdadero “padre pródigo” a quien su hijo recibirá con los brazos abiertos, como héroe cristiano e hijo modélico.

Mientras tanto, los cabecillas del Pacto Histórico invitan a proteger el “proyecto político” y a agarrarse al poder como sea, al margen de la inmoralidad del líder.

La gran prensa nacional seguirá enamorada del justicialismo petrista, acomodada a los presupuestos del poder, así le cueste justificar la incuria, la mediocridad, las mentiras y la violencia. Los poderosos convocados por Nicolás Petro, sostendrán a un presidente chantajeable en pro de la “institucionalidad”.

Un presidente del cambio como bien le gusta al régimen. El Gatopardo lo había explicado bien: Que todo cambie para que nada cambie.