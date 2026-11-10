El Petrosexo y la desnudez institucional

El escándalo del Petrosexo va mucho más allá de la bajeza del comportamiento del expresidente y del uso de dineros públicos para poner una red de prostitución al servicio del principal exponente del Pacto Histórico. Tiene como trasfondo un sistema político y judicial que no responde a las necesidades básicas de un Estado funcional.

Las conclusiones obvias sobre los hechos que han salido a la luz a raíz de las declaraciones de Deyci Jiménez y Angie Rodríguez ya han sido expuestas y analizadas en exceso: contratar prostitutas es indigno de un presidente; utilizar dineros públicos para retribuir sus favores sexuales es un delito. Sin embargo, estas conclusiones parecen nimiedades comparadas con las debilidades de las instituciones que quedan al descubierto como consecuencia de este caso.

En primera instancia, es preocupante la disonancia entre la justicia y la moral. Lo que a todas luces es un comportamiento reprochable para un presidente —consumir drogas, recurrir a meretrices y emborracharse en horario de trabajo— no constituye un delito claro en términos judiciales, en parte por la dificultad de demostrar una relación causal entre los contratos estatales y la provisión de placeres sexuales. Lo que es evidente desde la razón no lo parece desde lo legal.

En segundo lugar, la estructura de la justicia, con una Comisión de Acusaciones que ha demostrado ser ineficaz en múltiples ocasiones, responde a criterios políticos y está en manos de jueces permeables a los favores económicos del Ejecutivo. Sencillamente, no funciona. Lo más triste es que la impunidad de los juzgados por esta comisión ha sido evidente y reconocido durante décadas, y la institucionalidad colombiana, condicionada por un estamento político con intereses propios, no ha sido capaz de solucionar esta falla institucional al más alto nivel del Estado.

Sin embargo, la gravedad que desnuda este caso no solo tiene que ver con la impunidad estructural de nuestras instituciones, que, en contraposición, en Perú, ha desembocado en destituciones presidenciales por casos de muchísimo menor indecoro que el del Petrosexo. La realidad es que el comportamiento errático del expresidente hizo que su gobierno y, por lo tanto, el país, estuviera secuestrado por personajes de dudoso comportamiento que le facilitaron u ocultaron sus vicios.

Cómo olvidar el agarrón telefónico entre Laura Sarabia y Armando Benedetti, que, interpretado en el contexto del Petrosexo, toma dimensiones completamente distintas. Laura Sarabia tuvo el poder para pasar de ser la jefa de Despacho de la Presidencia a directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, ministra de Relaciones Exteriores y embajadora en el Reino Unido. Las circunstancias, aunque no sirvan como carga probatoria en un proceso judicial, relacionan a esta funcionaria, cercana al cuestionado clan Torres, con un poder que solo podía extraérsele al presidente por medio de acciones coercitivas.

El último exabrupto que hace pensar que las instituciones de la Constitución del 91 son extremadamente vulnerables, es que todo lo relacionado con estos escándalos fue destapado por la parte sensata de la prensa, que decidió no callar ante las evidencias, tal como reconoció haberlo hecho la periodista Vanessa de la Torre. ¿Dónde estaban la Procuraduría, con sus 4.000 empleados; la Contraloría, con sus 7.000 empleados; y la Fiscalía, con sus 25.000 empleados? ¿Dónde estaba el control político del Congreso ante hechos tan conocidos en sus buhardillas?

Como respuesta, desde los funcionarios del gobierno anterior y el partido de gobierno hasta las instituciones mencionadas, todos le sacan el cuerpo a la responsabilidad, lo cual tiene sentido cuando el diseño institucional y de la justicia de un país están tan contrahechos y se los permiten. Ojalá las fuerzas sociales vivas interesadas en crear un mejor país se empeñen en reformarlos.