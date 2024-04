El postpetrismo

No hubo un solo acto de provocación por parte de los marchantes en contra de la policía. Los protestantes no incendiaron ningún CAI, no trataron de incinerar a policías vivos, no rompieron los vidrios de las estaciones del transporte público de sus ciudades, no quemaron buses, no mataron a civiles, y tampoco causaron la muerte de bebés, como sucedió en el estallido social promovido por Petro en 2021.