El primer revés

Desde que el gobierno actual tomó las riendas para manejar el país, no había tenido ningún tipo de dificultad con ningún proyecto en el Congreso. Al tener a la mayoría de los partidos políticos a su favor les ha resultado muy fácil aprobar lo que han querido sin problema alguno. Hoy esto cambió. Por primera vez este gobierno sufre un revés al hundirse la reforma política. Este hecho sienta un precedente enorme en Colombia, sin duda alguna es un triunfo para el país y para la democracia. Hoy es un día de regocijo, pero como ciudadanos no debemos olvidar el actuar de varios congresistas y del mismo Gobierno.

Desde que el Gobierno propuso la reforma política se había dedicado a apoyar la misma, hasta el día de hoy, en que el presidente desde su cuenta de Twitter trinó: “Creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista. Sin listas cerradas y cremalleras, es decir, que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política”.

Causa gran cuestionamiento lo dicho por el presidente, ya que en los cuatro primeros debates fue aprobada y el día de hoy, en el quinto, no lo fue. Según varios congresistas, dicha reforma contenía varios “micos” que incluía que los ministros podrían volver al legislativo sin ningún problema y que tendrían sus puestos esperándolos. Al parecer, dichos “micos” habrían sido incluidos y propuestos por Roy Barreras y Ariel Ávila, senadores afines al Gobierno.

Hay ciertas piezas del rompecabezas que no encajan. Primero, resulta muy difícil creer que senadores simpatizantes con el Gobierno incluyan “micos” sin que esta administración se entere. Segundo, es imposible creer que senadores como Alexander López y María José Pizarro, pertenecientes a la Comisión I y simpatizantes con el Gobierno, quienes hasta el día de ayer apoyaban el proyecto de reforma y pedían que se siguiera discutiendo, no hayan estado en sincronía con el Gobierno que hoy afirma que estuvo bien que no haya sido aprobada. ¿Acaso no se comunican entre ellos? ¿Mágicamente el Gobierno cambió su parecer de un día para el otro?

Suena a que el Gobierno quería que se aprobara una reforma con “micos” incluidos y al darse cuenta de que la ciudadanía no estaba de acuerdo, y además que no alcanzarían los votos para que la reforma fuera aprobada, trataron de desligarse de dicha iniciativa, lo cual resulta ilógico, ya que fue propuesta por el mismo gobierno desde el comienzo. Parece un chiste, pero tristemente es real. En Colombia este gobierno se ha acostumbrado a un juego de tire y afloje con los ciudadanos. Se han dedicado a estudiar cuánto aguantan los colombianos, hacen propuestas completamente descabelladas, proponen reformas ilógicas para ver hasta dónde toleramos y, dependiendo de eso, se muestran a favor o en contra o simplemente, como en este caso, se desentienden de los hechos. Hay que abrir los ojos y darse cuenta de lo que está pasando para no dejar que nos enreden en su juego.

Por lo menos hoy la democracia ganó y celebramos.

“Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia”. -Theodore Roosevelt