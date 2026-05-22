El régimen cubano en la cuerda floja

Nos demoraremos en saber cuál es el verdadero epílogo de la guerra de Estados Unidos contra Irán, pues con cada amenaza de Trump de que va a arrasar a Irán, hay otro anuncio del mismo mandatario indicando que se está llegando a un acuerdo muy favorable, que poco después desmienten los iraníes.

Entre tanto, los cubanos deben estar a la expectativa sobre el fin de la guerra entre Irán y los Estados Unidos, ya que Trump ha advertido que después de Irán sigue Cuba.

El pasado miércoles 20 de mayo, al conmemorarse 124 aniversario de la proclamación de la independencia de Cuba después del retiro de las fuerzas norteamericanas que participaron en la guerra de 1898 contra España, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dirigió un emotivo mensaje al pueblo cubano.

En este, prometió que Trump se proponía a generar una nueva era en la isla que implicaba el cambio de régimen, al que ha acusado de ser el responsable de la grave crisis económica y social por la que atraviesa el país.

No le falta razón, Cuba se quedó anclada en pasado, después de que el socialismo fracasó como sistema en el mundo. Rubio hizo alusión a la empresa Gaesa, manejada desde años por los militares, que es la dueña todas las empresas y actividades económicas del país. Lo que también es cierto.

En la misma fecha, el Departamento de Justicia anunció, con 30 años de retraso, la acusación formal contra Raúl Castro por haber ordenado en 1996 el derribo de dos avionetas del grupo anticatrista Hermanos al Rescate antes de entrar al espacio aéreo cubano, en el que murieron tres norteamericanos. Tenían el propósito de dejar caer sobre La Habana, volantes contra el régimen castrista. Creyeron que no habría una reacción.

Este caso podría ser parecido al de Nicolás Maduro. Sin embargo, los Estados Unidos difícilmente realizarían una operación de ‘extracción’ similar. No sólo porque Raúl Castro tiene 94 años, sino porque nada sacaría con ello, ya que en Cuba no existe ni una oposición como la que encabeza María Corina Machado, ni alguien que pudiera tomar el control del país, si se saca a los dirigentes actuales.

Se ha especulado igualmente que Cuba podría estar planificando un ataque con drones a la base norteamericana de Guantánamo, al oriente de la isla, en el caso de una intervención militar norteamericana. Si llegara a ser así, los Estados Unidos tendrían el argumento de “un ataque a territorio norteamericano”, con todas las consecuencias que eso pudiera tener. Diaz Canel ha anunciado que sería “un baño de sangre”.

De todas maneras, no sería bueno para Trump ni para Marco Rubio que se lograra un cambio del régimen cubano.