El senador Samuel Santander Lopesierra

De manera profundamente injusta, que hiere las fibras más sensibles de nuestra democracia pluricentenaria, el honorable senador Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez es solo recordado en las noticias como un narcotraficante extraditado a los Estados Unidos, en cuyas prisiones pasó 19 años. Lo llaman el Hombre Marlboro, Marlboro Man, Santa, Maguiver, el Gordo y Marcos. La prensa pasa por alto sus trascendentales ejecutorias en el Senado de la República, donde sus intervenciones fueron famosas por su claridad conceptual, su versación en relaciones internacionales y geopolítica mundial, su fuerza expositiva y su proverbial casticismo.

En 1998 el H. S. Lopesierra fue ponente del proyecto de ley 82 de 1997 por medio del cual se aprueba el acuerdo de cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay, y hecho en Santa Fe de Bogotá el 31 de julio de 1997. Autor del proyecto de ley fue la ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Emma Mejía. En su ponencia el H. S. Lopesierra aseveró: “Este proyecto es de suma importancia porque no atropella en nuestros objetivos de participar activamente y en todo lo que vaya en contra de nuestra imagen internacional.

Considero yo que es de suma importancia darle el primer debate, ya que atenta y es una colaboración mutua entre ambos Gobiernos. Considero yo que en los artículos están bien desarrollados, especialmente cuando las actividades que se generan van a ser controladas por unas medidas de prevención que no atentan contra la integridad de otras personas, siempre y cuando puedan demostrar que los ingresos de algunos recursos puedan ser sustentados de ambas partes, a excepción de algunas otras actividades ilícitas que puedan desarrollarse. Muchas gracias”.

En 1995 el H. S. Lopesierra afirmó en el Senado: “En el diario capitalino El Tiempo, fechado 23 de mayo de 1995, fue publicada una información según la cual soy acusado por el comisario de la División de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), de Venezuela, Eduardo Iglesias, por mi intervención en el Congreso de la República frente al tema de los vehículos venezolanos, objetos de la comisión de delitos de robo, hurto, hurto calificado y secuestro en el territorio de ambos países, la cual pretendo clarificar así: no he prestado mi modesto concurso como senador de la República de Colombia ni he interactuado con persona alguna en procura de la legalización de los vehículos procedentes de la República de Venezuela. De lo anterior, podemos colegir que las acusaciones motivos de la información de prensa son infundadas, tendenciosas y temerarias y que solo pueden obedecer a oscuros propósitos tendientes a enlodar y desacreditar mi buen nombre y el de la corporación legislativa a la cual pertenezco”.

También en 1995 el H. S. Lopesierra fue ponente del proyecto en que Colombia hacía frente al final de la Guerra Fría y la terminación del bipolarismo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El H. S. Lopesierra rindió ponencia sobre el proyecto de ley 201 de 1995 por medio del cual “se aprueba el acuerdo constitutivo del Centro del Sur”. Señaló el H. S. Lopesierra en la sesuda ponencia: “El Centro al tener su sede en Ginebra (Suiza) tendrá un mejor contacto con los diversos organismos internacionales, radicados milenariamente en la ciudad alpina, con todas las ventajas que dicha localización en materia internacional supone. Su filosofía altruista será un punto de apoyo para conseguir fines de progreso con organismos gubernamentales y no gubernamentales. Los nueve miembros que integren su junta son garantía de trabajo, lo mismo que de un amplio equilibrio geográfico representante de la amplia gama de diversidades, como dijo el escritor argentino Borges: ‘Olvidad nuestras diferencias, acentuar nuestras afinidades’”.