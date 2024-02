El victimario inocente

Sin duda, tiene todo que ver, así no haya incitado directamente la acción vandálica y con singular hipocresía haya salido a lavarse las manos. Fue él quien movilizó a una porción de sus barras bravas -los militantes de Fecode-, organismo que está bajo la lupa de la Justicia. Al margen de sus ambiciones revolucionarias, ahora más evidentes que nunca, actúa en función de un objetivo concreto: deslegitimar los procesos judiciales en curso sobre los excesos ocurridos en la financiación de su campaña presidencial.

Es comprensible su angustia. Horrorizado, debe haber leído el art. 109 de la Constitución. “La violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo.” La posibilidad de que opere la denomina “golpe blando”. Lo legal intenta convertirlo en ilegal.

Tres consecuencias de singular importancia de esa norma se deducen.

La primera, que el único requisito para que se produzca esa pérdida consiste en la mera constatación de un hecho: la violación de los límites. Nada más. Así es: no se la concibe como una sanción, sino como una medida para proteger la equidad en los comicios. Si algún candidato usa más recursos que sus competidores, se rompe, como es obvio, la igualdad de la competencia, elemento central de la democracia política. No hay por qué asombrarse.

El sistema jurídico está lleno de regulaciones de este tipo. Los bancos son sancionados si no cumplen los requisitos de solvencia, así no haya ocurrido esa extralimitación por la conducta culposa de alguno de sus funcionarios; las empresas de transporte aéreo son responsables por las consecuencias de los accidentes, no importa que la aeronave haya sido derribada por un rayo.

Cierto es que la pérdida de la investidura puede dar lugar a responsabilidad penal por el delito de “violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales”, la cual recae en quienes hayan estado involucrados en su administración. Pero no lo es menos que los candidatos en campañas presidenciales se suelen mantener al margen de los asuntos financieros.

Vayamos a la segunda. Como la privación del cargo es un mecanismo para garantizar la igualdad en las contiendas electorales, en el caso de las elecciones presidenciales, como quiera que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia se presentan en tándem y la campaña es una sola, Petro y Márquez correrían la misma suerte. ¡Se tendrían que ir los dos!

Voy ahora al tercer efecto. Según el diccionario de la Academia de la Lengua, la indignidad se predica “de quien no tiene mérito ni disposición para algo. Infame, despreciable, deleznable, detestable”. Bajo el supuesto de que los actuales presidente y vicepresidente no han participado en los manejos financieros de la campaña, no serían responsables por indignidad conforme a las reglas ordinarias.

Bien diferente es el propósito del proceso para su remoción que ya se adelanta en el Congreso: la homologación de las conclusiones sobre la superación de los límites de financiamiento que establezca el Consejo Nacional Electoral. No hay que probar que Petro y Márquez intervinieron en la gestión de los dineros de la campaña. Si así fuere, regresaríamos al mundo del “fue a mis espaldas”, del “me acabo de enterar”; y, por supuesto, del “hagan, pero no me cuenten”. O sea a la impunidad absoluta. Justamente para evitar estas vías de escape se reformó la Constitución en el 2003.

Petro sabe el agua que lo moja y trata de evitar un fallo adverso del Consejo Nacional Electoral. Recorre cuatro caminos:

(i) Evitar que se pruebe la triangulación de los fondos de Fecode a su propia campaña a través de su partido, la Colombia Humana. No la tiene fácil. Está probado que la intención del aporte era apoyar la campaña presidencial; que meses después hayan firmado una escritura pública diciendo otra cosa es una jugada infantil. Los notarios no certifican la veracidad de lo que en ellas se diga, sino, apenas, que los suscritores dijeron en una determinada fecha. O que si los recursos hubieren entrado fueron usados para atender gastos realizados el día de los comicios, momento en el cual, según un argumento audaz, la campaña ya había finalizado. Esta línea argumental es contradictoria y parece débil.

(ii) Lograr que no se conceda validez a las imputaciones que le hizo Nicolás Petro en la Fiscalía. Con ese fin insinúa que fue torturado o engañado. No sabemos por quién.

(iii) Desaparecer del mapa a Benedetti para que no hable de las “quince mil barras” que dice haber metido a la campaña. Para eso se ha revivido una embajada que es totalmente inútil y se apresuró a posesionarlo. Eso solo, como consecuencia de absurdas regulaciones sobre fueros penales que no vamos a discutir, inhibe a la Fiscalía de actuar contra él, cuando, al parecer, era inminente la formulación de nuevas imputaciones y la solicitud de medidas cautelares. Por alguna razón muy poderosa, el Presidente le ayudó a escapar.

(iv) Buscar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una posibilidad remotísima. La pregunta elemental que la Comisión haría es la siguiente: ¿a quién se le están violando los derechos humanos por el sistema judicial de nuestro país? ¿A Petro porque la oligarquía no lo deja gobernar? ¿A Leyva que se ha pasado por la faja las leyes? ¿A Nicolás que no asume responsabilidad por lo que dice?

Después de los actos de hostigamiento contra la Corte Suprema de la semana pasada el panorama político ha cambiado dramáticamente. Con el fin de cooptar al Congreso, la corrupción, hoy elevada, va a aumentar. Temo que volveremos a los bloqueos de vías y a la parálisis de la movilidad; los daños económicos y sociales serían enormes. Ya no cabe duda de que la democracia está ante una amenaza clara e inminente. Cuando en Estados Unidos se habla de “a clear and present danger”, todas las alarmas se encienden. ¿Y aquí?