El voto de los arrepentidos

Votar por la izquierda para luego arrepentirse, salir a marchar y querer revocar al presidente. Esto es lo que está ocurriendo en varios países latinoamericanos. Los ciudadanos votan por un “cambio” prometido por la izquierda, un cambio muchas veces utópico e irreal, pero tan bien vendido y organizado que muchos terminan creyéndoselo.

Algunos ciudadanos porque son de bajos recursos y tristemente creen que cualquier “cambio” los va a ayudar a salir de las necesidades en las que viven; otros que van por la vida esperando a que el Estado les dé todo y prefieren jugar videojuegos antes de salir a trabajar, que piensan que todo lo tienen merecido sin ningún esfuerzo, y otros que les han lavado tanto el cerebro que creen que las ideas de la izquierda son las correctas.

¿La pregunta es a quién le beneficia un gobierno de izquierda? Claramente, al pueblo no. Las masas se vuelven más pobres y los únicos que se enriquecen son los integrantes del gobierno y los que lo apoyen. De los países de la región, México, Honduras, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Argentina, Bolivia, y ahora Chile y Perú, tienen gobiernos de izquierda.

Cuba tuvo a Fidel Castro en el poder como primer ministro de 1959-1976 y como presidente de 1976 hasta 2008, cuando lo reemplazó su hermano Raúl Castro de 2008 a 2018, cuando lo reemplazó Miguel Diaz Canel, actual presidente de Cuba y quien también pertenece al Partido Comunista. Tres presidentes desde 1976, una dictadura de más de 60 años de la familia Castro y sus simpatizantes ahora en el poder.

En Nicaragua, Daniel Ortega lleva siendo presidente desde 2007, 15 años consecutivos. Venezuela lleva desde 1999 bajo el régimen de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, casi 23 años bajo el mismo gobierno que no permite cambio ni oposición alguna. Evo Morales fue presidente de Bolivia desde 2005 hasta 2019 cuando tuvo que renunciar, y por un corto periodo de un año ejerció como presidenta Jeanine Añez, para que luego volviera a ser escogido Luis Arce, simpatizante de Evo y de la izquierda.

Todos estos gobiernos han estado en el poder por años, inclusive por décadas. Regímenes en los que el pueblo ha sido oprimido, los periodistas han sido silenciados, han causado pobreza y sufrimiento, y nadie puede decir nada porque, si lo hacen, se convierten en presos políticos o los asesinan. Perú y Chile todavía están a tiempo de derrocar a sus presidentes, ya que llevan poco tiempo en el poder y todavía tienen la esperanza de retornar a un gobierno de centro o de derecha en el que no estén bajo mandatos autoritarios y opresivos.

Pedro Castillo ganó las pasadas elecciones de Perú el 19 de julio por el partido de izquierda Perú Libre. Desde agosto de 2021, menos de un mes después de su victoria, se han venido organizado marchas cada vez más frecuentes en contra de Pedro Castillo y de su gobierno. En Chile, Gabriel Boric se posesionó como presidente el 11 de marzo del presente año. Desde ese mismo mes han acontecido varias marchas en su contra. Tanto en las marchas de Perú y de Chile han resultado varios ciudadanos heridos por la policía que está a favor del gobierno. Claramente, no permiten que la población marche en contra de su administración.

La pregunta es: ¿por qué se pasa de votar a favor de un gobierno de izquierda para luego estar marchando en su contra semanas después? Fácil: una vez el gobierno gana y se posesiona, le deja de importar el pueblo, al final lo único que necesitaba eran sus votos para vencer. Ya en el poder se empiezan a ver sus personalidades, lobos vestidos con piel de oveja dispuestos a hacer al pobre más pobre con tal de volverse ellos más ricos. Muchas veces el país se vuelve más pobre, la violencia aumenta, la libertad de cualquier índole se pierde y solo queda irse del país o cerrar la boca para no ser silenciado o asesinado.

Este año, Colombia y Brasil escogerán a sus nuevos mandatarios, hay que ver si toman el rumbo de Lasso en Ecuador o el de López Obrador en México. Dos tendencias diferentes, una que funciona y otra que claramente no. ¿Colombianos, cuántos ejemplos más de países necesitamos para saber que este extremo no es el camino? Votemos en honor a muchos de nuestros hermanos latinoamericanos que ya no pueden ejercer su derecho al voto. Escoja al que quiera, pero cerciórese de que en 2026 va a poder volver a votar.

“En un Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres”, Suetonio.