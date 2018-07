Bogotá elige presidente

Los candidatos deben asumir una política clara dirigida a votantes que en su mayoría son de opinión porque desde la Constitución Política de Colombia de 1991 el distrito capital no ha tenido doliente desde arriba, pues ningún mandatario nacional veló por una reglamentación jurídica que se ajuste a los tiempos de hoy ante el crecimiento poblacional que ha tenido en estos últimos 27 años con sus consecuencias económicas y sociales.



Cuando se presentó y promulgó el Decreto Ley 1421 de 1993 la ciudad contaba con 4.350.000 habitantes y en esa época, esa normatividad, aunque incompleta, confusa y compleja, era suficiente. Por ejemplo, los jueces civiles municipales y del circuito podían atender racionalmente los conflictos entre los particulares, o los jueces penales investigaban y sancionaban los delitos en los que incurrían los ciudadanos en condiciones normales.



Ahora, las jurisdicciones civil, penal, laboral y la recién creada jurisdicción administrativa, están reventadas.



¿Cuál podría ser la solución? Una salida inmediata a la crisis de la justicia capitalina, que no solo recoge los conflictos de los bogotanos sino los de complejos casos del nivel nacional, es la creación de una justicia descentralizada en donde cada localidad cuente con jueces locales en cada una de las materias a resolver, de tal manera que el ciudadano de Engativá no tenga que desplazarse hasta el centro de la ciudad para interponer sus reclamos, sino que ante la instancia judicial local lo pueda hacer; así mismo, los de Kennedy, los de Usaquén, los de Usme, los de Ciudad Bolívar, etc.



No se compadece la situación caótica de la capital en materia de movilidad, sector en el que cada administración toma una decisión diferente sin que hasta ahora los ciudadanos que convivimos en esta urbe tengamos una definitiva. Que el metro va por debajo o que va por encima, que va desde Kennedy hasta Usaquén en forma diagonal, que va hasta el centro y luego por la carrera Séptima, todas estas incertidumbres no han dejado que avance el proyecto más grande para la capital y mientras tanto el colapso es diario, en cualquier momento, con trayectos entre la calle 170 y el centro de hasta 2 horas. ¡Inaudito!



No se entiende ¿cómo se pierde la infraestructura férrea que viene desde Facatativá y atraviesa la ciudad hasta Nemocón? En esta vía podría evacuarse gran cantidad de personas que viajan en estos trayectos, inclusive conectando de norte a sur entre Chía y la Avenida Jiménez y viceversa. A nadie se le ocurrió adecuar esa costosa infraestructura con estaciones que permitan una solución eficaz a la movilidad del distrito y sus alrededores. ¿Por qué no se permite avanzar en el tren de cercanías entre la Bogotá integrante de Cundinamarca, sus municipios, y otros departamentos como ciudad-región?



Nos quedamos en una ciudad que iba desde el centro hasta la calle 100, en la época en la que ir a ese extremo norte era un paseo dominguero. Nos quedamos con la ciudad que se estiraba desde la circunvalar con la Avenida Boyacá. Esa ciudad ya no existe y como si nadie se percatara de esa realidad, continúa abarrotada de expedientes en el Edificio Morales Molina de la Justicia en la carrera Décima.



Si cada localidad contara con una sede local de cada uno de los prestadores de servicios públicos, se viviría en mejores condiciones de calidad de vida.



En materia de seguridad, cada localidad debe contar con un comandante de policía que cubra las necesidades de la población. Ya nadie está exento de padecer el atraco callejero, viva donde viva, pues la delincuencia común está superando a la fuerza pública y el número de delitos que golpean a la comunidad aumenta a diario.



Para cumplir los mandatos constitucionales superiores en materia ambiental, en esta semana cuando se celebra el día mundial del medioambiente, los candidatos deben pensar en convertir a Sumapaz en una entidad ambiental que proteja la exuberante riqueza de recursos naturales, de lo contrario, se convertirá en la cancha de fútbol más grande del mundo.



Por esto y mucho más, Bogotá necesita oír las propuestas que los candidatos en esta recta final hacia la segunda vuelta tengan para adecuarla a las realidades económicas y sociales, es decir, en materia de movilidad, seguridad, servicios públicos, justicia, educación, salud, recreación y deporte, niñez y adolescencia, mujer, etc.



¡Candidatos!, aún es hora de conocer los motivos por los cuales más de 3 millones de ciudadanos vamos a votar por ustedes. ¡Quedan notificados!



(*) Abogado Constitucionalista.