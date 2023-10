Elecciones: tarjeta amarilla para los congresistas

La interpretación de los resultados electorales del domingo ha sido variopinta. Analistas políticos, influenciadores, opinadores, contadores y amas de casa emiten desde su óptica teorías sobre lo ocurrido. Gran parte de ellos asume la misma línea de los titulares de los diarios, que se consolidó una enorme derrota del partido de gobierno, representada por las pérdidas de las ciudades de Medellín, Cali y múltiples ciudades intermedias.

En la acera de enfrente celebran la victoria en departamentos menores como Amazonas y Nariño, justificando así un incremento en puestos nominales que no alcanza para esconder que no se capitalizó en las urnas el potencial de ser el partido de gobierno. El Pacto Histórico no reconoce derrota, no arranca el proceso de autoevaluación, inteligentemente sugerido por Gustavo Bolívar.

La posición del gobierno ha sido de discursos escuetos. Una alabanza formal al proceso democrático, un par de quejas contra el Consejo Nacional Electoral y mucho menos comentarios sobre el resultado electoral sobre el desafortunado y vergonzante secuestro del padre de Luis Díaz.

Sin embargo, un análisis concienzudo de la situación vislumbra otra realidad más importante. Por primera vez en Colombia se consolidó el voto castigo. Si bien la población aún no tiene certeza de quiénes son los responsables de decisiones cuestionables, sí tiene claro quiénes apoyan posturas politiqueras, inconvenientes o, simplemente, antiéticas.

Se trata aquí de un rechazo rotundo a costumbres políticas que le han hecho mucho daño al país, ya sean ellas aplicadas a la contratación o la feria de puestos en entidades estatales: costumbres que llevan a que la ejecución pública sea corrupta y, sobre todo, deficiente, un mal a todas luces superior.

El titular que mejor identifica estas costumbres es el exalcalde Daniel Quintero y su partido Independientes. Con un discurso de odio hacia el empresariado y la derecha, sobre quienes inventa males sin contenerse, fue aparente para el electorado que su propuesta, lejos de construir, destruía. La sabiduría popular existe y el resultado fue que todos los candidatos que apoyó fueron desgajados en las urnas, al punto de que mientras él publicaba encuestas falsas en que su candidato a la alcaldía de Medellín tenía un chance de ganar, perdió septuplicado por Federico Gutiérrez.

Es tal el poder de contagio de Quintero en Medellín, que de los ocho concejales que lo apoyaban en el concejo siete se quemaron, incluidos algunos de larga trayectoria como Fabio Rivera y Jaime Cuartas. Estos concejales, como pecado, solo tienen haber estado en el lado incorrecto de la baranda, gozando del aire acondicionado y las bondades de participar en el gobierno; así mismo, los concejales del pacto de Chuscalito por quienes votaron unos cuantos incautos.

Este descalabro demuestra, sin derecho a réplica, que el pueblo entiende y juzga a sus gobernantes y sus cabildantes, y que cuando en su seguimiento descubre discursos engañosos y actitudes desleales, pronto saca a los candidatos de la bolsa de sus afectos.

Paralelamente, el segundo descalabro fue el de Roberto Ortiz, el Chontico, en Cali. El Chontico, a pesar de no ser de la línea del alcalde Ospina, fue tenue en su postura contra el desgreño continuado que su administración significó para la sultana del Valle. A pesar de ir arriba en las encuestas, fue aniquilado por Alejandro Eder, que, con su perfil conciliador, logró brindarle esperanza a una ciudad tomada por la inseguridad y el abuso de los fondos públicos.

Una radiografía de estas elecciones deja claro que en los tiempos actuales ya no se puede pasar desapercibido. Este es un aviso especial para los congresistas que, desde su curul, han insistido en apoyar reformas impopulares e inconvenientes para el país: a costa de buscar retornos de corto plazo, el elector los va a dejar vacantes.

No es bueno apostar en contra de la voluntad popular. Ya los partidos tradicionales se llevaron una buena lección en este sentido.