En Antioquia la palabra se cumple

Hace unos meses, en esta misma columna, expuse detalladamente lo que debería ser la estrategia para las elecciones regionales en todo el país. Enfatizaba en que los partidos y las organizaciones ciudadanas de oposición al gobierno del cambio o del Pacto Histórico deberían dejar de lado sus aspiraciones individuales y buscar, entre todos, mecanismos para que los candidatos a alcaldías y gobernaciones se unieran en una estrategia que resultara en candidaturas únicas.

Estas candidaturas, lideradas por personas capaces, lograrían triunfos contundentes en la mayoría de las regiones de nuestro territorio, convirtiéndose así en las máximas autoridades municipales y departamentales. Estos resultados serían el principio y el camino para recuperar a Colombia desde las regiones y darle derrotas históricas a los candidatos del gobierno del cambio, que claramente han demostrado no buscar el beneficio de todos los colombianos ni fortalecer la democracia, como lo está demostrando el actual presidente.

Fue en Antioquia donde se inició claramente este proceso, específicamente en relación con la elección de su próximo gobernador. Los candidatos Juan Diego Gómez, Andrés Julián Rendón, Eugenio Prieto y Mauricio Tobón, representantes de partidos políticos u organizaciones ciudadanas en oposición al gobierno actual, demostraron desprendimiento de intereses particulares y pensaron en el interés general al llegar a un acuerdo para buscar un mecanismo que permitiera presentar un candidato único que pudiera enfrentar a los candidatos del gobierno.

Es probable que uno de ellos se convierta en el próximo gobernador de Antioquia. Vale la pena recordar que los antioqueños ya derrotaron de manera ejemplar al candidato Petro en las elecciones presidenciales, con una diferencia de más de 800.000 votos. Hoy en día, muchos de quienes votaron por el actual presidente también lo harán por el candidato de unidad, debido al descontento con la forma en que se está gobernando el país.

Sin embargo, nos sorprendió recientemente una estrategia por parte de un candidato diferente a aquellos que habían firmado el acuerdo, con el propósito de socavar el pacto establecido entre estos candidatos (yo formo parte del grupo de garantes de este acuerdo).

A pesar de que estos candidatos lo invitaron con total desprendimiento a formar parte del proceso, la respuesta del candidato invitado, Luis Fernando Suárez, fue sorprendente para todos. Él vetó a uno de los candidatos y cuestionó a otro, planteando sus condiciones como la única posibilidad de unirse al proceso. Es decir, el candidato Suárez, como invitado, estableció las condiciones y cuestionó a los demás, en lugar de aceptar las condiciones establecidas por quienes lo invitaron.

Además, exigió la conformación de un nuevo grupo de candidatos diferentes a los que habían sido invitados originalmente. Estos últimos candidatos, de manera transparente y desinteresada, le dieron la bienvenida para que formara parte del grupo, como él mismo ha manifestado públicamente en invitaciones. El objetivo es seleccionar, entre los cinco candidatos, a uno único que pueda enfrentar a los candidatos afines al gobierno.

Fue sorprendente para los antioqueños cuando, en declaraciones fuera de contexto, el candidato Suárez (de quien tengo un muy buen concepto) manifestó en el periódico El Colombiano que aceptaría la invitación siempre y cuando se excluyera a Mauricio Tobón de los cuatro candidatos que habían firmado el acuerdo, pues con él tenía muchas diferencias y lo consideraba una línea roja (todo por el hecho de ser uno de los mayores opositores a la gestión de Aníbal Gaviria, gobernador actual del departamento). Además, mencionó que debía tener un diálogo con Juan Diego Gómez para determinar si él podría estar en el proceso. Es decir, el candidato Suárez estableció condiciones y límites para aquellos que lo invitaron, lo cual resulta llamativo, ya que todos los candidatos tienen cuestionamientos, incluyendo él mismo, en términos ideológicos o políticos, como ocurre con cualquier funcionario público o persona involucrada en actividades políticas.

Sin embargo, lo importante es que los cuatro candidatos restantes se mantuvieron firmes y no permitieron que se rompiera el sólido acuerdo que habían firmado, porque en Antioquia la palabra se cumple. Lo que sí sorprendió a la mayoría de los antioqueños fue que, después de que el candidato Luis Fernando Suárez intentara socavar el acuerdo de los cuatro candidatos, estos últimos, un día después de sus declaraciones explosivas en el periódico El Colombiano, ratificaron en su totalidad el acuerdo. Manifestaron que, a mediados de año, entre ellos, se seleccionará un candidato único. En lugar de cuestionar la falta de actitud amigable de Luis Fernando Suárez, mantuvieron la invitación por escrito, con la firma de todos, para que él forme parte del proceso. A través de esta invitación, buscan, mediante el mecanismo acordado, elegir al candidato único para la gobernación.

El doctor Suárez es una persona seria, preparada y más académica que política. Seguramente se dejó llevar por malos consejos de sus asesores, quienes no han comprendido que desde Antioquia debemos unirnos para iniciar la recuperación del gobierno nacional en el próximo período, después de la crisis que estamos experimentando con tan solo 10 meses de gobierno.

Esta actitud de dividir, en lugar de sumar, está favoreciendo al gobierno del cambio, algo que estoy seguro no es el pensamiento ni los ideales del candidato Suárez. Espero que reflexione y acepte la invitación abierta que los demás candidatos, representantes de la oposición al gobierno de Petro, le siguen haciendo.

Si tiene propuestas diferentes, no solo programáticas, y diferencias personales con algunos de ellos, ninguna es lo suficientemente importante como para no pensar en Antioquia y Colombia, donde haremos historia en octubre. Trabajando unidos, más de un millón de antioqueños demostraremos que no apoyamos ni apoyaremos al gobierno del cambio. Esa será la diferencia mínima que nos proponemos lograr, sin importar quién sea el candidato que represente al gobierno del cambio o al pacto histórico.

Si él y sus asesores deciden seguir intentando dividir y destruir el acuerdo firmado por ellos, estoy seguro de que sus intenciones quedarán solo en eso, respetando, eso sí, su actitud. Sin embargo, tenga la tranquilidad de que los candidatos Mauricio Tobón, Juan Diego Gómez, Eugenio Prieto y Andrés Julián Rendón demostrarán a Colombia que en Antioquia la palabra se cumple.