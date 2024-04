No sé si es afortunado o desafortunado ser el país latinoamericano que se demoró más en tener en el poder un gobierno de izquierda. Aunque no es tan claro que Petro la represente. Más bien parece un nacionalismo chambón e ilusorio. Ojalá no seamos también los que salgamos más tarde de esta pesadilla.

Aunque no lo dicen de frente, el gobierno quiere expropiar o nacionalizar todo lo que se le pasa por delante. Como la legislación y la institucionalidad en Colombia no lo deja, lo que ha hecho es intervenir entidades por supuestos malos manejos o falta de viabilidad y así quedar con el control de las mismas. El camino es que primero las llevan a niveles de iliquidez dejándoles de girar recursos o generándoles caos operativo para después intervenirlas.

Es que van en contravía del mundo actual. Por ejemplo, la reforma pensional no arregla el principal problema de fondo del sistema que es que muchísimas personas no cotizan y por lo tanto no se pensionan. Mientras sigamos teniendo un sistema laboral tan sumamente rígido y no exista la posibilidad de un empleo por horas nada pasará diferente a que nos llenemos de subsidios y papá gobierno se endeude cada día más. Acordémonos que Argentina siguió este camino de nacionalizar las pensiones, acabar con los fondos privados, y terminó con esos recursos: se los gastó todos.