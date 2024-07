En ruta hacia el 2026; la reconstruccion de Colombia

«- Ya te serenarás, hija. ¡El tiempo! ¿Sabes tú los milagros que ese señor hace? Tú lo has dicho: no hay mal que cien años dure, y cuando se tocan de cerca los grandes inconvenientes de vivir lejos de la ley, no hay más remedio que volver a ella. Ahora te parece imposible; pero volverás» (Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Madrid: Turner, 1885-1887 = 1993).