Entre la calma y la saturación

Un velero requiere de un viento estable y fuerte para que avance y no un desordenado e impulsivo huracán que le haga perder el rumbo. A pesar de que en el trascurso de su viaje este velero pueda pasar por muchos obstáculos, en la línea del horizonte sigue estando su destino. Su llegada depende de la convicción de mantener el rumbo sin importar las ventiscas. Ahora bien, no se trata de no tener en cuenta dichas ventiscas, se trata de mantener la audacia y serenidadpara dominar aquello que nos puede llevar al naufragio.

Siguiendo esta lógica, hay otro escenario similar. No hay reglamentación alguna que le impida a un médico atender en el quirófano a un familiar que tambalea entre la vida y la muerte. No obstante, sí hay ciertas situaciones en los que esa atención puede ser un reto distinto a los otros. Su familiar puede verse comprometido por la emocionalidad a la que se enfrenta el médico. Salvar su vida dependerá de la capacidad de entender con calma el panorama y atender con responsabilidad la urgencia.

Como decía el padre de un santo católico que quiero muchoal referirse a la vida espiritual: “alma, calma”. No se puedecaer en una desesperación a la que perfectamente se puede llamar “saturación imprecisa”. Es decir, ante tantos estímulos externos de los que en ocasiones no se tienecontrol, la claridad de quien debe responder a esos entornos no puede volverse confusa. Una sobrecarga sensorial o informativa impide el enfoque y distinción de lo queverdaderamente es esencial para una correcta solución. Su precisión no puede verse afectada.