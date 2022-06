Entre la demagogia y el populismo

Quedan ya los últimos días de esta contienda presidencial, que por momentos parece delirante. Un Gustavo Petro desesperado por salir a debates, como si estuviera seguro de que estos espacios de intercambio fueran suficientes para desnudar la ausencia de profundidad de las propuestas de su contrincante, y un Rodolfo Hernández embriagado en la certeza de un triunfo que ya siente propio y que lo lleva a decir y hacer lo que a bien tenga, pues cree ya que nada afectará su camino a la victoria.

Y mientras uno y otro tratan de buscar los votos que les faltan para llegar a la presidencia de la república, uno alegando que su gobierno será más justo y equitativo, y el otro vociferando que romperá con todo lo que alguna vez fue este país de corruptos, lo cierto es que hace muchos años la contienda presidencial colombiana no se había reducido a un espectáculo tan triste.

No quiero demeritar a los candidatos en su condición humana, pues todo ser humano es digno de un trato respetuoso y tiene derecho a aspirar a lo que quiera, sino por lo ligero, facilista y carente de propuestas reales en que quedó convertido el camino al que se supone es el cargo más importante de la república de Colombia.

Esta elección presidencial quedará en la memoria de los colombianos como la de argumentos más ligeros, superficiales y de fácil aplauso de la que se tenga memoria. Lejos de un debate de ideas, lo que hemos visto en las últimas semanas son intervenciones flojas, cargadas de señalamientos de uno y otro lado, en el marco de una desbandada de políticos de lado y lado que da risa, y que ahora dejan ver cómo los antiguos detractores apoyan a un candidato del que hasta hace 15 días afirmaban era corrupto, o izquierdoso, o guerrillero o hasta demente. Estos políticos que antes señalaban, hoy aplauden y muestran su afán evidente de no quedarse por fuera de la repartición del poder cuando llegue el turno del nuevo mandatario.

Por cuenta de esta contienda electoral, hoy están del mismo lado posiciones irreconciliables como las de María Fernanda Cabal y Jorge Enrique Robledo o la de Alejandro Gaviria con Gustavo Petro, e incluso podemos ver juntos a enemigos acérrimos como Fredy Anaya y Rodolfo Hernández.

Le llegó el turno al país de la caída dramática del liderazgo político que vive América Latina, donde se ponen al frente de las preferencias electorales de los ciudadanos personajes de tinte autoritario y populistas o líderes de izquierda que prometen un bienestar imposible de cumplir para países pobres como los nuestros.

Leer las propuestas de gobierno de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro es constatar que no se trata más que de una venta de ilusiones y promesas irrealizables, de donde saldrá un presidente puesto allí por el desespero de una nación que perdió hace rato la fe en sus instituciones.

Miremos un poco las propuestas de estos candidatos.

En materia de educación, el plan de Rodolfo Hernández, llamado ‘Cero impunidad: no robar, no mentir, no traicionar’, establece que habrá ciento por ciento de cobertura y que se entregará un subsidio de 20.000 pesos diarios a todos los estudiantes que vivan a 50 kilómetros o más del colegio. Algo muy parecido a lo que trae el programa de Gustavo Petro, llamado ‘Colombia, potencia mundial de vida’, que también promete garantizar el acceso a la educación gratuita a todos los niveles y propone extender la jornada educativa, para que todos los estudiantes tengan comida caliente todos los días. Ambos quieren transformar el Icetex, pero Rodolfo lo hará condonando los créditos a los estudiantes con las mejores notas y Petro convirtiéndolo en una entidad de préstamos para estudios de pregrado y posgrado en el exterior.

Ambos candidatos afirman que hay que modificar la elección del fiscal, para que primen los méritos, y Hernández insiste en que hay que reformar también el Congreso, la Registraduría, la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral, pero no tiene ni idea cómo.

Por su parte, Petro propone convertir la Policía Nacional en un ente civil, dependiente del Ministerio del Interior o de Justicia, y desmontar el Esmad, para que esta fuerza se dedique casi que al trabajo comunitario, como si nuestras calles no registraran a cada instante muertos, robos, raptos de niños, violencia entre vecinos y mujeres golpeadas sin cesar por sus parejas. Y como si no fuera suficiente de imposibles, Petro quiere crear un Ministerio de la Igualdad, para que ahora sí, con burocracia, se eliminen las desigualdades económicas, políticas y sociales entre hombres y mujeres.

Pero tal vez lo más irrealizable es la propuesta de ambos candidatos de establecer una pensión para todas las personas mayores, sin importar que hayan cotizado al sistema o no y sin aumentar impuestos. ¿De dónde saldrán los recursos para estas ideas tan buenas para conseguir aplausos? Y la lista sigue: un país sin explotación petrolera, movido por la energía del viento, el agua y el sol, según Gustavo Petro, o donde el Ejército no pueda comprar más armas, según Hernández.

Una cosa es que aceptemos que esa es hoy nuestra realidad y que hoy tengamos que decidir entre el peor mal posible para nuestra nación. Otra, que ahora pretendamos graduar de estadistas, o demócratas o de los líderes que siempre hemos soñado a quienes hoy se enfrentan a la presidencia de la república.

Tocamos fondo en materia de liderazgo, y en este fondo la realidad es que tendremos que elegir entre un demagogo y un populista.