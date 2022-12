Entrevista a Gustavo Petro

El pasado 17 de diciembre se publicó en Semana TV la entrevista que la directora Vicky Dávila le hizo al presidente Gustavo Petro, en la Casa de Nariño. El entrevistado lucía informal, en jeans y ausencia de corbata, mientras que la directora se veía más formal y compuesta, en un amplio salón con árbol navideño y la bandera de Colombia.

Durante más de una hora y media, el presidente expuso su visión sobre la liberación de manifestantes no pacíficos de la primera línea, a la que dedicó la tercera parte del tiempo; la eventual aspiración presidencial de su esposa, Verónica Alcocer; a la reforma pensional y a la de salud, y a otros temas varios que fueron planteados por la presentadora.

En cuanto a la primera línea, dijo que había amplios sectores populares de jóvenes excluidos que terminaban reclutados por organizaciones del multicrimen, que serían objeto de un programa como voceros de paz en sus barriadas, remunerados a cambio de demostrar que estaban realizando estudios. También dijo que la Ley 2272 de 2022 ampliaba sus competencias al conflicto social, lo cual permitía la liberación de sindicados por la protesta social, el “estallido”, del año pasado. Agregó que la protesta, movilización legítima, no podía ser tratada con cárcel y fuerza, sino mediante diálogo y propuestas de oportunidades.

Si se revisa la ley, no se encuentra tal ampliación al conflicto social, como tampoco la regulación expresa para liberar a los voceros de organizaciones sociales y humanitarias designados por el presidente. Ahora bien, el conflicto social no legitima los desmanes ni justifica el vandalismo de los manifestantes no pacíficos como lo entiende el presidente, como tampoco permite inmiscuirse en los asuntos judiciales que investigan y sancionan los posibles delitos penales cometidos por estos, con el pretexto de pacificar barriadas.

Curiosa la tesis del presidente en relación con el conflicto social y sus protestas, sostiene que se convierte equívocamente a la sociedad en victimaria y al Estado en víctima, cuando es al contrario, el Estado es el infractor que atropella a los marchantes que se manifiestan en democracia. Se equivoca, pues quienes protestan en forma no pacífica y destruyen bienes públicos y privados no solo no tienen protección constitucional, sino que deben responder por los daños causados.

En el punto de la aspiración presidencial de su cónyuge manifestó simplemente que respetaba las decisiones de la mujer y de su esposa, y que cualquier candidatura debería estar precedida de una consulta popular. En otra parte, dijo, sin asomo de matices, que ella no postulaba personas para altos cargos del Ejecutivo. Defendió una vez más al expresidente Castillo del Perú, por violación Convención Americana de Derechos que solo permite separar a la persona del cargo de elección popular por orden judicial, desconociendo el juicio político constitucional y las declaraciones de los funcionarios internacionales que aplican la convención, por supuestas influencias actuales de la “oligarquía”.

En materia pensional, criticó el sistema por falta de cobertura, sostuvo que los fondos privados serían complementarios y que sus más de $ 300 billones no serían tocados.

En relación con la salud, señaló que los indicadores, tales como la mortalidad materna, cáncer de mama y la mortalidad infantil, eran deficientes o relativamente aceptables, y que el sistema no cubría las zonas alejadas o lo hacía en precarias condiciones. En fin, la reforma sería concertada con las EPS y habría énfasis en la prevención de enfermedades.

Si bien la periodista fue incisiva y puso la lupa en los temas controversiales, el presidente acudió a un discurso social disociador y clasista, propio de su talante ideológico, que contradice sus otras propuestas de reconciliación, cambio y paz total.

Es un error legitimar el vandalismo y la violencia bajo el manto del conflicto social y sindicar al Estado que representa; así mismo, es otro error insistir en la liberación de los miembros de la primera línea, pues carece de sustento legal.

En síntesis, se equivoca el presidente al defender la legitimidad de las protestas populares violentas y desconocer las reglas de juego propias del derecho, no se olvide que descalificó, por influencia de la oligarquía, las recientes declaraciones de CIDH relativas al caso del Perú.