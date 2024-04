¡EPSprópiese!

Esta semana se volvieron a tener noticias de los alcances dictatoriales del primer mandatario. Frente a la estrepitosa caída de la reforma a la salud en el Congreso, el superintendente más joven e inexperto de la galaxia intervino a la EPS Sánitas, que está a cargo de la salud de 5,8 millones de colombianos. Con ese movimiento, Petro envió el mensaje que si la reforma no se iba a aprobar en el Congreso por “las buenas” la sacaría adelante vía crisis financiera, decretos e intervenciones pobremente motivadas por el inexperto Dr. Leal.

¿Nos sorprende? No. La promesa de campaña de la P (de “platas”, entre otros) era acabar el sistema de salud que Colombia demoró 40 años en consolidar y que se ha posicionado como uno de los mejores de América Latina. Pero la narrativa progre de la radical izquierda colombiana, con la complicidad de personajes como Claudia López & friends, ayudó a convencer a muchos de las precariedades de un sistema que, si bien es mejorable en muchos aspectos, no es la sala de muerte que montaron los progres para armar la “crisis explícita” que auguró Carolina Corcho en su fugaz y destructivo paso por el Ministerio de Salud. Hasta la fecha no hemos oído nada de cómo esta reforma va a mejorar la calidad, la cobertura o la oportunidad de la salud. Ni tampoco cómo la innovación, la tecnología y la formación académica van a ayudar a que los colombianos estemos mejor de salud y podamos enfrentar desafíos como pandemias y nuevas enfermedades. Lo que sí está claro es que la reforma acaba con elementos clave como el aseguramiento, la gestión del riesgo en salud y la localización de recursos financieros y humanos de acuerdo con las posibilidades de oferta del país. En resumen, dos años perdidos por cuenta de la incapacidad de este Gobierno para hacer acuerdos, escuchar a los expertos, a los pacientes, a los médicos y profesionales de la salud con el objetivo de hacer un esfuerzo para construir sobre lo construido. Dos años en los que brilló el ego y la soberbia de Petro, Corcho y Jaramillo por encima del derecho a la salud de los colombianos.