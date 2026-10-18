¿Es Verónica Alcocer “La Bailarina”?

El país necesita saber quién daba las órdenes en Ecopetrol. Quién pedía los cargos, quién recomendaba contratistas y qué capacidad tenían personas sin funciones dentro de la compañía para intervenir en sus decisiones. La referencia a “La Bailarina”, mencionada en información examinada por la auditoría, exige una respuesta con nombre propio.

¿Es Verónica Alcocer? Cuando Noticias Caracol se lo preguntó a Luis Felipe Henao el 16 de septiembre, respondió: “Eso es lo que se sospecha”. Corresponde a los auditores y a las autoridades establecerlo. Pero una sospecha de ese alcance, alrededor de la ex primera dama y de la principal petrolera del país, merece una investigación que llegue hasta el final.

He insistido en varios de estos nombres. El 26 de octubre de 2025, en mi columna de Semana “Danilo Romero, el compadre de Petro detrás del poder”, pedí investigar a Romero y a su esposa, Ingrid Carolina Plata Navas. El 26 de julio de 2026 volví sobre el asunto en “A la nueva junta de Ecopetrol: ojo con Danilo Romero, el compadre de Petro”. Y el 20 de septiembre, en “Corrupción en Ecopetrol: ¿quiénes movían los hilos?”, recogí los señalamientos sobre posibles intervenciones externas y la referencia a “La Bailarina”.

Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, relató un episodio que permite examinar cómo se habrían gestionado esas intervenciones. Según su versión, Manel Grau se ofreció a interceder ante Ricardo Roa para evitar su salida de la filial. Habría invocado su cercanía con Alcocer y mencionado que eventualmente podría pedirle una o dos hojas de vida.

¿Por qué un empresario externo podía ofrecer semejante gestión? ¿Qué respaldo tenía para hablar de la continuidad del presidente de una filial? Rojas también relató que Roa le preguntó después por qué había buscado a Grau y vinculó ese acercamiento con el respaldo de la entonces primera dama.

Las actas, las comunicaciones y los nombramientos posteriores deben permitir establecer si aquel ofrecimiento tuvo consecuencias dentro de Hocol. La auditoría tiene que seguir esa gestión y determinar quiénes intervinieron.

Según un reporte periodístico del 27 de septiembre, una grabación de 43 minutos, sometida a cotejo de voces, recoge una voz atribuida a Grau que presumiría de su capacidad para intervenir en nombramientos. En la reunión habrían participado Juan Carlos Hurtado Parra, quien posteriormente asumió la presidencia encargada de Ecopetrol durante la ausencia de Roa, y un intermediario identificado como “Víctor”.

La misma publicación recogió el testimonio de un vicepresidente que aseguró haber entregado información sobre un caso relacionado con la Vicepresidencia de Abastecimiento, un empresario catalán y “La Bailarina”. Ahí hay una pista que debe seguirse hasta establecer a quién corresponde esa referencia y qué actuaciones se le atribuyen.

Henao habló de más de 32 casos de presuntas irregularidades en el conjunto de la auditoría. No todos involucran a Alcocer, pero su magnitud obliga a revisar cómo funcionaban los controles y quiénes podían saltárselos. Una compañía de mayoría estatal no puede quedar a merced de recomendaciones informales, amistades presidenciales o compromisos electorales.

En Cenit ya había una advertencia. Una grabación divulgada en noviembre de 2024 recogió una propuesta a un directivo para participar en un supuesto esquema de direccionamiento de contratos y cargos. Durante la conversación, terceros mencionaron a Danilo Romero y a Alexander Cadena, entonces presidente de la filial, y hablaron de pagar compromisos de campaña.

Romero y Cadena no estuvieron en esa reunión y negaron conocer los ofrecimientos. Cadena afirmó que había sido exonerado en la investigación interna. Petro negó que se pagaran compromisos de campaña con recursos de Ecopetrol. Esas respuestas deben contrastarse con lo que efectivamente ocurrió en la empresa. ¿Quién hacía los ofrecimientos y podía cumplirlos? ¿Hubo designaciones o contratos que coincidieran con lo discutido?

A estos episodios se suman las denuncias de Eva Ferrer a Vicky Dávila en Semana. Ferrer trabajó con Alcocer durante la campaña y después fue consejera en el Gobierno. Conoció a las personas de las que habla. Su testimonio exige atención y verificación, especialmente cuando distingue lo que vivió de lo que dice haber conocido por terceros.

Según Ferrer, Carolina Plata habría participado en compras, cuentas y desplazamientos de Alcocer. Afirmó que algunos gastos en Europa se pagaban con tarjetas de Plata y que Romero habría acudido a la Casa de Nariño para presentarle cuentas a la entonces primera dama. Los señaló como presuntos testaferros y mencionó también a Fabio Mascialino y Enrico Romagnoli como supuestos financiadores de gastos privados y posibles testaferros.

¿Quién pagaba esos gastos? ¿Existía alguna relación entre quienes los cubrían y gestiones ante entidades públicas? Los extractos bancarios y los soportes de pago deben mostrar quién puso el dinero y quién lo recibió.

Las acusaciones sobre Venezuela son todavía más graves. Ferrer sostuvo que se habrían utilizado aeronaves oficiales para transportar droga y trasladar dinero a Colombia. Atribuyó a Grau información sobre el ingreso de 2,5 millones de dólares después de un desplazamiento de enero de 2023, parte de los cuales habría tenido como destino la campaña de Mario Fernández Alcocer a la Gobernación de Sucre.

También habló de advertencias recibidas de terceros sobre supuestos vínculos de personas de ese entorno con tráfico de armas. Ese señalamiento debe investigarse por separado. En lo publicado no identificó una carga concreta de armas ni un vuelo específico que las transportara.

Grau rechazó las acusaciones y anunció acciones legales. Mario Fernández negó haber recibido dinero ilícito. Alcocer sostuvo que solo hizo dos viajes oficiales a Venezuela y negó participar en las conductas denunciadas. Las autoridades deben confrontar esas respuestas con las declaraciones de Ferrer y con los documentos que aporte.

La defensa de la exconsejera informó que acordó con la Fiscalía una metodología para entregar pruebas y solicitó garantías de protección tras las amenazas que denuncia. Deben garantizarse las condiciones para que declare y para que el material sea examinado con rigor.

Semana también publicó una revisión de bitácoras que registra 149 viajes de Alcocer, 137 de ellos en aeronaves estatales. Carolina Plata aparece en 110 registros, Romero en cuatro y Grau en ocho. Las bitácoras no demuestran el contenido de los equipajes, pero sí permiten reconstruir desplazamientos y acompañantes. Deben cruzarse con los demás registros disponibles.

Desde octubre de 2025 vengo pidiendo que se investigue al compadre de Petro, Danilo Romero, y a su esposa, Carolina Plata. Hay que seguir el dinero y establecer a quiénes beneficiaron los contratos. Si esas relaciones con el poder sirvieron para favorecer negocios privados, quienes participaron deben responder ante la justicia.

¿Es Verónica Alcocer ‘La Bailarina’? La auditoría y las investigaciones deben resolverlo. Colombia tiene derecho a conocer qué papel habría tenido su círculo cercano en Ecopetrol y si el acceso al poder se utilizó para pagar favores o favorecer negocios privados.