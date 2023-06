Escorado a babor

Navega con lentitud, los vientos son contrarios y el puerto lejano.

Sophia Loren y Marcello Mastronianni son protagonistas de una bella película en la que se narra un breve y sutil encuentro amoroso entre dos seres marginados, los únicos del vecindario que no han podido acudir —aunque la asistencia era obligatoria— a la manifestación masiva que Mussolini había programado en 1938 para rendir homenaje a Hitler.

Ella, por su condición de madre de seis niños; él, por homosexual. La menciono porque acarrear multitudes para galvanizar el apoyo de las masas ha sido una estrategia recurrente de caudillos de todo tipo.

Aquí ha sucedido lo mismo con motivo de recientes balconazos. A los empleados estatales, entre ellos a los maestros, se les dispensó de asistir a su trabajo, sin perder la remuneración, para que comparecieran a la calle a vitorear al líder; conjeturo que se tuvo en cuenta que la revolución es más importante que la educación. Y que como el ausentismo de los docentes es frecuente, la jornada escolar breve y mala la calidad de la enseñanza, la pérdida adicional es irrelevante.

Los contratistas del Gobierno tomaron nota de que su ausencia no sería bien vista y a los aprendices del Sena se les suministró uniforme, transporte y refrigerio para que, en vez de aburrirse en las aulas, gozaran las pedagógicas palabras del tribuno popular.

Las guardias indígenas estuvieron presentes, aunque se supone que existen para desempeñar funciones cívicas en sus resguardos. Su participación en cercos humanitarios para “proteger” la fuerza pública y en eventos urbanos organizados por el presidente son bondadosas innovaciones a las que no hemos podido acostumbrarnos.

El contraste no puede ser mayor con las marchas de la semana pasada, que fueron espontáneas, pacíficas, plurales, carentes de liderazgo político y —lo que es más importante— sin el uso de bienes o recursos fiscales. Culminaron, en contra de lo que es usual, sin discursos.

Me imagino la cara de desconcierto de Pericles si le hubieran dicho que no podía pronunciar su discurso fúnebre por los caídos en la Guerra del Peloponeso. Ahora se hace política sin políticos y solo para rechazar las propuestas de quien gobierna. No para plantear soluciones alternativas. Tal vez esta sea la democracia de la posmodernidad.

Al margen de las diferencias en capacidad de movilización, que fueron enormes, es evidente que a Petro no le salió bien la estrategia: no logró forzar al Congreso a que le aprobara su paquete de reformas sociales. Tampoco los díscolos parlamentarios le votarán la ley que lo habilitaría para negociar con ciertas bandas criminales, a pesar de que las tiene para hacerlo con otras muy semejantes, el ELN, por ejemplo. La ‘paz total’ ya no es tan total.

Otro elemento de la estrategia política que igualmente falló fue la abrupta ruptura de la alianza que le había permitido sacar adelante la Reforma fiscal y el Plan Nacional de Desarrollo.

El camino alternativo consistió en tratar de seducir a los legisladores a la antigua usanza clientelista. Sospecho que algún ministro, otros funcionarios y buen número de congresistas tendrán que afrontar consecuencias un tanto desagradables por las acusaciones de rampante compra de votos, por ejemplo, en el Fondo Nacional del Ahorro. Así sucedió en años recientes. Nada nuevo hay bajo el sol.

Varios factores explican este adverso resultado: (i) la ley de bancadas, que permite sancionar a los parlamentarios que rompan la disciplina del partido por el que fueron elegidos, (ii) el riesgo de pérdida de investidura por tráfico de influencias y (iii) la baja popularidad del Gobierno pues ser su aliado hoy no resulta rentable en términos políticos.

Rehén del desasosiego, por estos días el presidente va y viene de Europa en ejercicio de su liderazgo mundial contra el capitalismo y en pro de la supervivencia de la humanidad. En sus ratos libres hace el esfuerzo de incrementar el rechazo que sus ideas generan en el país que lo ha proyectado hacia la fama universal.

Considera que los propietarios de los medios de comunicación controlan lo que los periodistas dicen o escriben, lo cual es contrario a la realidad. De ordinario, respetan sus opiniones así no les gusten. No lo hacen necesariamente por amor a la libertad de prensa, sino para conservar su credibilidad ante el público. Suena atroz que Petro les recuerde a los dueños de SEMANA una vieja amistad; hagámonos pasito es un pésimo mensaje. A lo que hay que añadir que los opinadores independientes, que publicamos al gratín, somos, por fortuna, insumisos e ingobernables.

Haber lamentado —¡en Berlín!— la caída del muro construido por los soviéticos para dividir la ciudad fue una equivocación mayúscula. Su demolición fue el preludio de la reunificación alemana después de la guerra y el precedente inmediato del colapso de la Unión Soviética, que sembró muerte y miseria durante buena parte del siglo pasado. Fue esa afirmación carente de prudencia elemental tan reprochable, como la que cometería el canciller alemán si, en una visita a Bogotá, dijera que lo mejor que pudo hacer Panamá fue haberse separado de Colombia en 1903…

Además, el Presidente mató la ilusión de que lo tuviéramos como un izquierdista moderado como lo son Boric y Lula. Su defensa, tácita y ambigua, del modelo comunista, lo emparenta con el socialismo del siglo XXI. Como lo diría el gran presidente de Venezuela (calificado así por su corpulencia), lo que hizo el nuestro fue un autosuicidio.

Es incierto el rumbo del Gobierno. Mientras más se demore en intentar una nueva alianza política, más costosa le resultará. Juegan en su contra factores como las elecciones de octubre, su popularidad declinante y la evolución de complejos procesos judiciales. Si no fuere ese el camino, ¿qué otro le queda, institucional quiero decir?

Briznas poéticas. Esa pátina de resignación que acompaña a Elkin Restrepo en sus poemas: “Vuelve una y otra vez a lo mismo, / el mundo parece atraparlo en una sola y única sensación. / Envejece, se hace fiel a sus derrotas y fracasos, / si gana algo es porque nada hay que perder. /… Está cerca de ese punto en que no soñar es también un don”.