Estamos a tiempo

No vaya a ser que, por inacción o indiferencia, perdamos la posibilidad de defender lo que es nuestro. Hoy la democracia tambalea en un delicado equilibrio que puede desmoronarse si no se protege. No hay que ir muy lejos de Colombia para visualizar lo que es una sociedad doblegada por un proyecto antidemocrático. El miedo a convertirse en algo parecido no es una herramienta de control ni tampoco es infundado. Hay motivos de sobra para preocuparse y no podemos esperar.