Esto se jodió

Deseo presentar excusas por el término empleado, pero estoy de acuerdo con las expresiones grotescas de la vicepresidente: nos jodimos.

El país nunca había estado tan polarizado, la seguridad tan destrozada, el irrespeto creciente hacia la autoridad representada en la fuerza pública, el gobierno defendiendo a los que están al margen de la ley y aplaudiendo a los delincuentes integrantes de la primera línea incentivando la violencia, así como de otra parte el jefe del Poder Ejecutivo abiertamente incita a la revolución, desconoce explícitamente la ley y la separación de poderes que es el sustento de la democracia, tratando de darle un golpe de estado al Poder Judicial, marchando a paso forzado hacia el autoritarismo.

El jefe del Ejecutivo mantiene a plena marcha el escaso aparato político que aún le es afecto, después de aguantar el golpe por la salida del Congreso de su más ferviente alfil, personaje de ingrata recordación por sus muy particulares faenas, así como al romper las alianzas con partidos que buscando mermelada se adhirieron al funesto Pacto Histórico, pues continúa tratando que le aprueben las desastrosas reformas a la salud, al sistema de pensiones, laboral y otras, además del adverso Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde le han colgado todos ‘los orangutanes’ requeridos para dominar el país con el yugo de la opresión y la pérdida de libertades; la Cámara ya le dio el visto bueno al tema de la expropiación propuesta en el PND, lo cual es un manjar de dioses para la izquierda, pues con ello le da la estocada final a la propiedad privada.

Los grupos de delincuentes con los cuales el gobierno busca adelantar negociaciones, además de continuar en una escalada terrorista atacando a la fuerza pública, siguen desafiando al pueblo colombiano con el adoctrinamiento de masas, la incorporación de menores, el secuestro, los retenes ilegales, la extorsión a los ganaderos e industriales, con su fortalecimiento y expansión, pues están envalentonados por el guiño que les hacen desde Palacio.

El país está llegando a tal situación de inseguridad que se continúan cerrando empresas y otras salen del país, como las petroleras que se ven amenazadas por las nuevas políticas gubernamentales.

Tratando de amedrentar a la población y al Congreso el gobierno apoya la traída a la capital de centenares de miembros de la guardia campesina, en cuyos integrantes se observa claramente que han tenido entrenamiento de tipo militar mostrándose ordenados en la marcha y en el manejo de los famosos bastones, lo cual corrobora que han sido estructurados por grupos al margen de la ley.

Muchos colombianos se preguntan si la traída de estas personas se pagó con dineros del erario público o con dineros calientes de dudosa procedencia y si son los mismos del Caguán, pero se corrobora la intención gubernamental de institucionalizar estas milicias, fortaleciendo el poder del absolutismo, ¿a dónde vamos a llegar?

Causa extrañeza el silencio, que puede considerarse cómplice, de quienes estando amenazados por el socialismo del siglo XXI no se pronuncian contra los atropellos; no se escucha la voz de los gremios, tampoco las de los dueños de los grandes capitales que posiblemente piensan pasar de agache frente al aparato represivo del comunismo, pero se escuchan las declaraciones del jefe de gobierno que señala al presidente de la más importante asociación industrial como su maestro revolucionario y no hay reacciones para desmentirlo, contrario a la ampliamente aplaudida posición del Fiscal General de la Nación frente al autoritarismo. ¿Será que en algunos ambientes de trascendencia nacional hay interés en arrodillarse?

Se observa que hierve el descontento, la incertidumbre, la insatisfacción de quienes se sienten engañados por votar a favor de quien prometió cambios pero lo que observan es la destrucción del aparato productivo, aniquilamiento de la clase media y opresión para los menos favorecidos.

Cada día hay más desempleos, crece el número de personas con hambre y las que a duras penas consumen una agua de panela y un pan, mientras que el precio de los combustibles se incrementa desaforadamente afectando especialmente a las clases populares porque quien tiene capacidad económica paga el precio que le pongan, mientras que quien tiene que comprar la gasolina para el taxi, para la motocicleta o el galón para la motobomba en la finca es quienes sienten el cimbronazo.

Nunca creí que mi país tuviera que vivir la experiencia comunista de un gobierno de izquierda que en lugar de construir, destruye. Que en lugar de unir, genera odios.

Que busca llevar al país a una guerra civil para reinar sobre las cenizas que quedan ardiendo después de la confrontación. Dios salve a nuestra Patria.

Estamos frente a un gobierno que no es digno de la posición que ocupa y deberían pensar en replantear sus metas y objetivos o renunciar, pues sus actuaciones chocan con el propósito, la responsabilidad, la dignidad de los cargos y la investidura de los mismos; un porcentaje muy importante de colombianos no se sienten representados por este gobierno y tampoco quieren verse oprimidos por una dictadura.

El mensaje central es unirnos en un frente indestructible que pensando en país logre cambiar el rumbo al desastre en que nos conduce este gobierno.

Dejar de lado las ambiciones personales para lograr la fortaleza que se requiere para engrandecer a Colombia.