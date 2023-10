Ética y responsabilidad social empresarial

Lo ideal es que la ética y la responsabilidad social empresarial vayan unidas en la práctica de todas las empresas, sean públicas o privadas, pero desafortunadamente en la vida real no es así.

El caso de Odebrecht es el típico caso de una empresa trasnacional que, siendo eficiente en sus objetivos de construir obras de infraestructura, carece de principios éticos tanto a su interior como en su relación con instituciones estatales y principalmente con candidatos a cargos de elección popular, cuando entregan altos aportes económicos a sus campañas políticas para que en caso de que ganen, queden comprometidos con ellos a direccionar jugosos contratos a su favor.

Esas prácticas sin nortes éticos, conocidas públicamente a través de los medios de comunicación, y por investigaciones judiciales, incluida la de la justicia de los Estados Unidos, no son propias solamente de Odebrecht, sino que desde hace varios años también lo han venido realizando importantes empresas, y lo más grave es que algunas de ellas pontifican sobre la transparencia que siempre debe existir en el Estado.

Es bueno anotar que para corromper a una persona o una institución siempre se necesitan dos y por eso un deber democrático de toda empresa, pequeña, mediana o grande es el de tener un norte ético de cero tolerancia con la corrupción en todas sus relaciones, ya sea con los servidores públicos, con los partidos políticos, organizaciones sociales, con los medios de comunicación y con todos aquellos candidatos o candidatas que aspiran a cargos de elección popular. Igualmente, para que cualquier tipo de donaciones económicas que realicen se conozcan públicamente sus montos.

Afortunadamente, existen empresas con una definida política de responsabilidad social empresarial, la cual está estimulada por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para que las empresas incorporen principios universales relacionados con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción en sus estrategias y operaciones, así como para que actúen de forma que avancen los objetivos de desarrollo sostenible.

Esos nortes éticos de las empresas, de cero tolerancia con la corrupción, tanto a su interior como en las relaciones con los diversos sectores de la población y del gobierno, son importantes porque estimulan a que el sector empresarial sea un abanderado en la construcción de un Estado de paredes de cristal y para el logro de gobiernos democráticos al servicio de la gente, donde los empresarios vean en ellos y en los gobernantes, cualquiera sea su ideología política, puntos de apoyo en la expansión de su empresa, en la generación de riqueza, de más tributos para el Estado y de empleos dignos para personas egresadas de centros tecnológicos y universitarios.

Lo ideal es que las empresas que tienen definidos nortes éticos, al mismo tiempo, desarrollen una política de responsabilidad social empresarial que favorezca a la población que vive en las regiones donde están ubicadas y al logro de un medio ambiente sano y sostenible.

A fin de ir consolidando una cultura ética y de responsabilidad social empresarial, sería muy importante que instituciones como Confecámaras promovieran la realización de eventos, con la colaboración de los medios de comunicación, para mostrar las empresas con buenas prácticas éticas y de responsabilidad social empresarial y nos contaran sus experiencias. No olvidemos que en el mundo de hoy “lo que no se cuenta, no existe” y que “el mejor maestro es el ejemplo”.