Falcao, Petro y la constitución del 91

Para Falcao nada tiene que ver que su equipo no haya defendido mejor, que no haya marcado más goles, que los directivos no hayan hecho más contrataciones ni que sus compañeros salieran a la cancha de El Campín arrullados por una tierna canción de cuna. Él, los jugadores de su equipo y las directivas albiazules no son los responsables de su eliminación, lo es una mafia oculta del fútbol que desde la tiniebla juega en contra suya. Algunos hinchas de Millonarios argumentan hasta que la estructura del torneo está diseñada para premiar a los mediocres, un total desdeño de la capacidad de las personas para lograr la excelencia por medio de del esfuerzo y asumir sus responsabilidades en la vida. Qué daño se les hace a las generaciones futuras del país con esa postura.