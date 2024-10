El alcalde de Barranquilla, Álex Char, resumió acertadamente la situación que enfrentan los departamentos y municipios del país: “Yo no paso el día pensando en si el Gobierno me da o no me da. Nosotros estamos enfocados en las necesidades de nuestra gente. Creo que este país lo sacamos adelante todos los que estamos aquí, sin tanto conflicto ni quejas. Lo sacamos adelante el sector productivo, el empresarial y el gobierno”.