Funciones presidenciales

El presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa, comandante supremo de la fuerza pública, simboliza la unidad nacional y -lo más importante- garantiza los derechos y las libertades de todos los colombianos.

Como jefe de Estado ejerce la representación ante la comunidad internacional, los demás Estados y suscribe tratados internacionales. Como jefe de gobierno, junto con ministros y directores, determina la forma en que se ejecutan las leyes y conserva el orden público en todo el territorio nacional. En calidad de comandante de la fuerza pública, provee la seguridad exterior, defiende la independencia y la integridad del territorio, y dirige las operaciones de guerra cuando fuere el caso.

El presidente es la primera autoridad de Policía, es el garante de todos nuestros derechos y debe asegurar que los habitantes del país convivan en paz.

Desde un punto de vista teórico, nuestro sistema de gobierno es presidencialista, lo que significa que el poder preponderante dentro del Estado está en cabeza del presidente, en contraposición con los sistemas parlamentarios, donde está en cabeza del cuerpo legislativo. Se puede decir que la característica fundamental es: en el primero se elige popularmente al presidente, como primer mandatario; mientras que en el segundo, la elección se hace en el Congreso.

En Colombia, el presidente tiene un inmenso manejo de la nómina gubernamental, a pesar de la carrera administrativa; así mismo, de la contratación de obras y servicios que requiera la nación, no obstante los procedimientos de selección. En cuanto al Congreso, tiene iniciativa legislativa en general y privativa en algunas materias, además, puede ejercer temporalmente de funciones legislativas en los estados de excepción o cuando le son delegadas. En relación con la Rama Judicial, interviene presentado la terna para la elección de fiscal y tres de los magistrados de la Corte Constitucional.

Mucho se ha intentado, sin éxito, limitar los poderes presidenciales, desde aquellos presidentes que gobernaban mediante decretos de Estado de Sitio, bajo la constitución anterior, hasta estos que lo hacen en vigencia de la constitución actual. Ha sido un error histórico que los gobernantes pretendan imponer su voluntad y acudan a malas prácticas para lograr las mayorías en el Congreso, con la creencia de que deben imponer su agenda legislativa y, en caso de no lograrlo, considerar que hay obstrucción al Gobierno. No, los gobiernos no legislan, ejecutan la voluntad popular expresada en la ley.

A los presidentes les cuesta mucho entender su función en el Estado, no en vano en el siglo pasado se decía que se trataba realmente de monarcas de elección popular sujetos a periodo, en la práctica irresponsables de sus omisiones y extralimitaciones. Lo cierto es que en el Estado de Derecho no hay funcionario alguno que no esté sometido a la Constitución y las leyes.

Así las cosas, el actual presidente debe entender que su función es representar la unidad nacional, no dividir ni confrontar; que garantiza los derechos de todos, no los de un sector en detrimento de otro; que debe conservar el orden público en todo el territorio nacional, sin hacerse el de la “vista gorda” ante las vías de hecho de minorías o grupos delincuenciales; que la fuerza legítima del Estado no se inhibe ante alevosos, ni sus miembros se sacrifican sin ejercer legítima defensa; que la paz no se obtiene cohonestando con el delito; que debe respetar y acatar la libre decisión legislativa, pues su función esencial es su ejecución. Cooptar al Congreso mediante prebendas es corromper la democracia.

En fin, el presidente es el primer mandatario de los colombianos no porque mande, sino todo lo contrario, porque debe obedecer y aplicar la voluntad popular, expresada mediante el órgano representativo, el Congreso.